TVE acaba de destapar una de les incògnites més clàssiques d’aquestes dates i ha revelat els noms dels qui seran els presentadors de les campanades. La sorpresa ha estat majúscula perquè, enguany, serà un trio molt heterogeni l’encarregat d’acomiadar el 2026 des de la Puerta del Sol. Sílvia Abril, Jesús Vázquez i Manuel Carrasco s’uniran en la retransmissió més màgica de l’any, amb el raïm i el cava preparats per donat la benvinguda al nou any de la mà de la cadena pública.
Tres cares molt conegudes del món de l’humor, la música i la televisió que acompanyaran els teleespectadors en una proposta curiosa, tenint en compte que combina tres perfils molt diferents. Això sí, tots tres gaudeixen d’una àmplia experiència davant de les càmeres i una trajectòria consolidada en els seus respectius àmbits.
La sorprenent combinació arriba amb la idea d’intentar captar l’atenció i tornar a convertir la seva retransmissió en una de les opcions preferides de la nit de Cap d’Any… almenys, a la televisió espanyola. I és que a Catalunya, mai no tenen res a fer contra el lideratge recurrent de TV3. Enguany, els catalans repetiran la seva fórmula d’èxit amb Laura Escanes i Miki Núñez al capdavant de la retransmissió.
Sílvia Abril es treu l’espina clavada i presentarà les campanades de TVE
Sílvia Abril va quedar-se amb les ganes de presentar les campanades l’any passat, recordem-ho. TVE havia confirmat que la còmica catalana acomiadaria l’any amb Andreu Buenafuente, però van haver de cancel·lar la seva participació a l’últim moment quan el presentador va veure’s forçat a agafar la baixa mèdica per estrès. Ara, la seva dona es treu l’espineta i podrà ampliar el seu currículum amb un programa especial que li fa moltíssima il·lusió.
Al seu costat no hi serà el marit, però, sinó una estrella televisiva com és Jesús Vázquez. El gallec, que ha aterrat a la cadena pública fa poc temps, sumarà una nova experiència televisiva a les seves més de tres dècades com un dels presentadors estrella de la petita pantalla: “Quina fantasia“, ha aplaudit en un post en el seu perfil d’Instagram.
I la tercera pota d’aquesta nit tan especial serà la de Manuel Carrasco, l’exconcursant d’Operación Triunfo que debuta a televisió en un paper que no s’hauria imaginat mai que acabaria tenint. Després de gairebé 25 anys de carrera musical, el cantant andalús torna a la primera línia i per partida doble perquè s’ha confirmat que també formarà part de la programació nadalenca de la cadena amb un programa especial.
TVE vol repetir l’èxit d’audiència de l’any passat
Amb aquest trio, la cadena pública busca mantenir els bons resultats de les últimes retransmissions de Cap d’Any. Les campanades de l’any passat, presentades per Chenoa i Estopa, van aconseguir liderar l’audiència amb 5.969.000 espectadors i un 40,6% de quota de pantalla a Espanya summament espectacular. De fet, va ser el millor resultat de share de RTVE des del 2015 i va situar la cadena gairebé dotze punts per sobre de la segona opció. Caldrà veure, ara, si haver innovat tant amb el trio que han escollit els funciona i tornen a deixar enrere el vestit estrafolari de Cristina Pedroche.