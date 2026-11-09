Miki Núñez i Raquel Sans formen la parella de moda de TV3 i, ens atreviríem a dir, que de tota Catalunya. Que la cadena els ajuntés com a tàndem sorpresa de La travessa VIP els ha sortit d’allò més bé, tenint en compte que els teleespectadors estan encantats amb la idea de veure’ls també com a presentadors de La Marató d’enguany. Ara, han concedit una entrevista a l’Eloi Vila en la que s’han mostrat supercòmplices i en la que han compartit algunes intimitats del seu pas pel concurs d’aventures.
Per exemple, hem descobert l’anècdota de la primera nit. Ells no es coneixien prèviament, com sí que ho feien la resta de parelles, així que es van quedar glaçats quan els van dir des de l’organització que havien de compartir l’habitació de l’hotel: “Encara sort que ens vam caure bé i que ell és tan bon nano com semblava a televisió… Ens van dir que dormiríem junts, doncs què havíem de fer. Al final, vam estar parlant fins a la una de la matinada“.
Raquel Sans, la veterana de La travessa VIP
A la presentadora del TN li feia por que el cos no respongués tan bé com als altres, ja que era la veterana de l’edició: “No sabia com seria la meva recuperació, també perquè no vaig poder entrenar tot el que hauria volgut perquè vaig saber que aniria al programa amb poc temps”. De fet, cap dels dos no confiava a arribar gaire lluny en aquesta aventura televisiva: “El primer dia vam deixar clar que el que no volíem era que ens fessin fora els primers, que després ja està. Nosaltres volíem viure l’experiència i fer un parell de dies de comunitat, d’esplai i colònies“.
Això sí, quan van veure que el tercer dia continuaven competint, doncs els va anar entrant “el cuquet”: “Veus que no ho estàs portant malament i que podríem collar una mica”. Van tenir mala sort, però, quan la Raquel Sans va patir una caiguda en bicicleta que la va forçar a abandonar: “Vaig derrapar i el pedal va ensopegar amb una pedra petita. Vaig caure amb tot el meu pes a sobre del peu i em van haver de portar a l’hospital“. En un principi, confiaven que tot quedaria en un ensurt… però ella va adonar-se de seguida que allà hi havia alguna cosa més greu: “Em feia molt de mal i a la radiografia van veure que tenia tres ossos del peu trencats“. Afortunadament, però, la fractura va ser neta i no va caler que l’operessin.
De la seva convivència, han tret a la llum que a la Raquel li costava molt llevar-se als matins i que això posava negre al Miki: “Jo això de matinar no ho he portat mai massa bé”, reconeixia ella. I el cantant ha posat el dit a la ferida: “Li havia d’insistir i demanar-li que vinga, que havíem d’anar a esmorzar. Era l’última a llevar-se cada dia!”. Però ella ho nega: “L’última no era… però sí que és cert que jo em llevava una mica zombi mentre que ell ja ho feia a tope d’energia i fent alguna de les seves bromes“.
Miki Núñez i Raquel Sans s’han complementat molt bé en aquest programa, també quan tocava acabar el dia amb una l’entrevista de rigor amb l’equip: “Acabaves mort… Jo recordo seure i demanar-li al Miki que parlés ell perquè jo no podia més. I després li deia que ho estava exagerant tot, però sí”. Sense mòbil i en un ambient digne de colònies amb jocs de cartes i molta xerrameca, confessen que només van poder parlar amb la família un dia i que aquella trucada la recorden amb emoció: “Vam acabar tots plorant“. Un programa de televisió en el que han fet pinya i que sembla clar que no oblidaran.