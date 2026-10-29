Christian i Sheila Casas han estat un dels descobriments de l’edició VIP de La travessa. Els germans més desconeguts de l’actor Mario Casas s’enfrontaven a un repte doble, haver de superar proves físiques del concurs d’aventures de 3Cat i fer-ho, a més a més, en català. Ells van viure part de la seva infància a Catalunya, però fa molts anys que viuen a la capital espanyola i han perdut totalment la fluïdesa de la llengua. Quan els van oferir participar en aquest programa, però, van voler esforçar-se en la recuperació de la seva llengua. Ara, sis mesos després de gravar el programa, han recordat amb Laura Escanes com de complicat va ser començar a parlar-se -i discutir- entre ells en català quan no ho havien fet mai.
La preparació, en el cas de Sheila, va començar abans de començar el rodatge: “Durant un mes i mig vaig fer dues classes de conversa a la setmana”, ha explicat durant el programa especial de la retrobada que acaben de publicar a la plataforma. Com dèiem, un dels aspectes que més els va costar va ser precisament parlar català entre ells. No hi estaven acostumats i, quan les converses s’intensificaven, els resultava especialment complicat mantenir-se fidels a la llengua.
La Sheila ho ha reconegut obertament: “El Christian va començar a parlar-me en català tota l’estona i és veritat que, a vegades, mentalment em sentia més cansada abans que ell”. De fet, ha explicat que, durant els primers dies, sovint acabava barrejant les dues llengües: començava una conversa en català, però la terminava en castellà. A partir del segon dia, però, van començar a trobar-s’hi una mica més còmodes. Recuperar l’hàbit de fer servir el català, alhora, va ser un dels elements que els va motivar a acceptar aquesta experiència televisiva: “Una de les coses que més m’agradava de La travessa era desbloquejar molta part del català i tenir l’oportunitat de parlar-lo“, ha insistit el Christian.
Raquel Sans, la professora particular dels germans Casas a La travessa
En aquest procés, els germans Casas van comptar amb una aliada molt especial: Raquel Sans. La periodista, que ha participat en el programa amb ells, els va ajudar a millorar el català durant el rodatge. No només els corregia quan cometien errors, diuen, sinó que també els donava un cop de mà amb les expressions i les paraules que els costaven més: “La veritat és que tots ens han anat ajudant i ens corregien“. Una ajuda que va donar els seus fruits, tal com han pogut demostrar sis mesos després de l’aventura. La presentadora del TN ha volgut aplaudir l’esforç que han fet: “Han estat molt bons alumnes”.
Durant el programa especial de retrobament, Laura Escanes els ha proposat un repte de vocabulari a l’estil d’El gran dictat. El joc consistia a endevinar paraules catalanes a partir de les seves definicions o de l’equivalent en castellà. Entre les que havien de trobar hi havia rauxa, drecera, embolic i maledicció; algunes de les expressions i els mots que havien après durant el concurs.
Els germans han aconseguit resoldre part de les proves, tot i que en alguns moments han necessitat una petita ajuda per trobar la paraula adequada. També han aprofitat l’ocasió per recordar algunes de les lliçons que han après, com evitar el castellanisme “tinc que” i fer servir la forma correcta “he de”.
Christian i Sheila es van apuntar a La travessa amb la intenció de viure una aventura i passar-s’ho bé, però el concurs els ha permès recuperar una part de la seva història personal. Els dos germans van viure durant uns set anys a Esparreguera, en l’etapa en què va néixer el seu germà Óscar, abans de traslladar-se a Collbató una altra temporada.
Ara, després de molts anys vivint a Madrid i parlant castellà en el seu dia a dia, han demostrat que tornar a connectar amb el català també podia convertir-se en un dels grans aprenentatges de l’experiència. Una doble aventura que va molt més enllà de superar les proves del concurs i que els ha permès recuperar una llengua que tenien una mica oblidada.