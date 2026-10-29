Christian y Sheila Casas han sido uno de los descubrimientos de la edición VIP de La travessa. Los hermanos más desconocidos del actor Mario Casas se enfrentaban a un doble reto, tener que superar pruebas físicas del concurso de aventuras de 3Cat y hacerlo, además, en catalán. Ellos vivieron parte de su infancia en Cataluña, pero hace muchos años que viven en la capital española y han perdido totalmente la fluidez del idioma. Cuando les ofrecieron participar en este programa, sin embargo, quisieron esforzarse en la recuperación de su lengua. Ahora, seis meses después de grabar el programa, han recordado con Laura Escanes lo complicado que fue comenzar a hablarse -y discutir- entre ellos en catalán cuando no lo habían hecho nunca.

La preparación, en el caso de Sheila, comenzó antes de iniciar el rodaje: «Durante un mes y medio hice dos clases de conversación a la semana», ha explicado durante el programa especial del reencuentro que acaban de publicar en la plataforma. Como decíamos, uno de los aspectos que más les costó fue precisamente hablar catalán entre ellos. No estaban acostumbrados y, cuando las conversaciones se intensificaban, les resultaba especialmente complicado mantenerse fieles al idioma.

Sheila lo ha reconocido abiertamente: «Christian empezó a hablarme en catalán todo el tiempo y es verdad que, a veces, mentalmente me sentía más cansada antes que él». De hecho, ha explicado que, durante los primeros días, a menudo terminaba mezclando los dos idiomas: comenzaba una conversación en catalán, pero la terminaba en castellano. A partir del segundo día, sin embargo, empezaron a sentirse un poco más cómodos. Recuperar el hábito de usar el catalán, a la vez, fue uno de los elementos que los motivó a aceptar esta experiencia televisiva: «Una de las cosas que más me gustaba de La travessa era desbloquear mucha parte del catalán y tener la oportunidad de hablarlo«, ha insistido Christian.

El esfuerzo de los hermanos Casas por hablar catalán en La travessa | 3Cat

Raquel Sans, la profesora particular de los hermanos Casas en La travessa

En este proceso, los hermanos Casas contaron con una aliada muy especial: Raquel Sans. La periodista, que ha participado en el programa con ellos, les ayudó a mejorar su catalán durante el rodaje. No solo les corregía cuando cometían errores, dicen, sino que también les echaba una mano con las expresiones y palabras que les costaban más: «La verdad es que todos nos han estado ayudando y nos corregían«. Una ayuda que dio sus frutos, tal como han podido demostrar seis meses después de la aventura. La presentadora del TN ha querido aplaudir el esfuerzo que han hecho: «Han sido muy buenos alumnos».

Durante el programa especial de reencuentro, Laura Escanes les ha propuesto un reto de vocabulario al estilo de El gran dictat. El juego consistía en adivinar palabras catalanas a partir de sus definiciones o del equivalente en castellano. Entre las que tenían que encontrar estaban rauxa, drecera, embolic y maledicció; algunas de las expresiones y palabras que habían aprendido durante el concurso.

Los hermanos han conseguido resolver parte de las pruebas, aunque en algunos momentos han necesitado una pequeña ayuda para encontrar la palabra adecuada. También han aprovechado la ocasión para recordar algunas de las lecciones que han aprendido, como evitar el castellanismo «tengo que» y usar la forma correcta «he de».

Christian y Sheila se apuntaron a La travessa con la intención de vivir una aventura y pasárselo bien, pero el concurso les ha permitido recuperar una parte de su historia personal. Los dos hermanos vivieron durante unos siete años en Esparreguera, en la etapa en la que nació su hermano Óscar, antes de trasladarse a Collbató otra temporada.

Ahora, después de muchos años viviendo en Madrid y hablando castellano en su día a día, han demostrado que volver a conectar con el catalán también podía convertirse en uno de los grandes aprendizajes de la experiencia. Una doble aventura que va mucho más allá de superar las pruebas del concurso y que les ha permitido recuperar un idioma que tenían un poco olvidado.