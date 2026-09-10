Jesús Vázquez ha experimentat un abans i un després en la seva vida des que ha fet els 60 anys, un canvi de dècada que l’ha fet reflexionar sobre alguns hàbits que tenia adquirits des de feia temps. El presentador, convertit ara en un dels fitxatges estrella de TVE, ha iniciat una “nova vida” més saludable i n’ha donat detalls en una entrevista a La Razón. Aquí, explica que ha patit una crisi existencial i laboral “molt gran” que l’ha acabat marcant: “Tenia molts problemes a la feina que em van fer patir molt, quan veia que no m’estaven aprofitant a Telecinco. No parlaré més del tema, però sí que diré que va haver-hi gent que va portar-se molt malament amb mi quan jo havia estat molt fidel i honrats amb ells”.
Ell que sempre ha estat “molt legal” i que ho ha donat “tot” a la feina, va sentir-se molt menyspreat: “No em mereixia el que em van fer i, sí, estic dolgut“, insisteix. Aquest mal moment professional va acabar afectant-lo en la seva vida personal, també, i ha decidit que deixaria totes les males decisions enrere: “He deixat de beure, per exemple, ja que m’he adonat que estava dependent d’una substància que no em feia cap bé”. No és el primer que lamenta que estigui tan normalitzat el consum de l’alcohol: “No ens adonem que tenim una dependència fins que, un dia, t’atures i quan ho penses te n’adones que hi ha moltíssima gent que beu cada dia. Si necessites una cerveseta cada dia, tens un problema“.
Per què ha deixat de beure Jesús Vázquez?
En el seu cas, Jesús Vázquez va experimentar una il·luminació així: “Com si fos una droga… A mi em va passar, ho justificava fins que vaig dir que s’havia acabat i vam acabar de vida. I és el millor que he fet, la veritat“. En aquesta transformació vital, diu que hi ha “arrossegat” el seu marit perquè així és més fàcil: “Roberto ha deixat de beure, també, això és amor. També és cert que ell mai no ha tingut molt interès en l’alcohol”.
Després de 25 anys junts, la parella es troba en el seu millor moment: “És la meva pàtria, la meva bandera, la meva casa i la meva religió”. Tot de floretes que demostren que són un equip i que ho continuaran sent en aquesta segona etapa de la seva vida.