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Els pitjors records de Jesús Vázquez: “Em deien la vaca gallega”
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
12/07/2026 17:00

Jesús Vázquez ha triomfat a televisió i ara, amb quatre dècades de trajectòria brillant al seu currículum, ha aterrat a TVE com a un dels seus fitxatges estrella. El gallec sempre s’ha mostrat segur de si mateix i ha demostrat tenir caràcter en alguns enfrontaments que ha tingut en directe, però ara sabem que no sempre ha tingut tanta confiança. No ho havia explicat abans, però en l’entrevista que acaba de concedir a El País treu a la llum que va ser víctima d’un assetjament escolar molt dur quan era petit.

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Era un d’aquells nens tímids que no va saber gestionar les crítiques i insults d’alguns dels seus companys. Callat i patint molt, els altres van aprofitar el seu bon caràcter per mofar-se’n sense cap mena d’empatia: “Vaig patir assetjament, com moltíssims altres, perquè era grassonet, duia ulleres, tenia una mica de ploma i un accent gallec molt marcat”, ha recordat ara. 

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Les confessions més personals de Jesús Vázquez | La Sexta

Jesús Vázquez, encara afectat per l’assetjament que va patir de petit

Que no el tractessin bé va complicar-li aquella part de la seva vida, uns anys escolars que no recorda amb cap mena d’estima perquè va patir molt. De fet, han passat molts anys i diu que tot allò li ha deixat marca: “Van ser anys molt durs de la gent rient-se de mi, quan em deien vaca gallega i gordo de merda. M’esperaven a la sortida de l’escola fins a la parada de l’autobús i em donaven clatellades”.

Jesús Vázquez ha triomfat en la seva carrera televisiva, però assegura que encara arrossega molts problemes d’autoestima per culpa de tot el que va viure en aquella època: “L’assetjament et deixa una empremta per sempre… destrueix l’autoestima d’un nen i t’afecta emocionalment per sempre. En el fons, et quedes sempre amb aquell nen a qui maltractaven”. Ell ha tirat endavant, però continua sentint-se malament: “Aquell nen a qui van tractar malament continua viu en mi”.

Jesús Vázquez

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