Jesús Vázquez ha triunfado en la televisión y ahora, con cuatro décadas de trayectoria brillante en su currículum, ha aterrizado en TVE como uno de sus fichajes estrella. El gallego siempre se ha mostrado seguro de sí mismo y ha demostrado tener carácter en algunos enfrentamientos que ha tenido en directo, pero ahora sabemos que no siempre ha tenido tanta confianza. No lo había explicado antes, pero en la entrevista que acaba de conceder a El País saca a la luz que fue víctima de un acoso escolar muy duro cuando era pequeño.

Era uno de esos niños tímidos que no supo gestionar las críticas e insultos de algunos de sus compañeros. Callado y sufriendo mucho, los demás aprovecharon su buen carácter para burlarse de él sin ninguna empatía: “Sufrí acoso, como muchísimos otros, porque era gordito, llevaba gafas, tenía un poco de pluma y un acento gallego muy marcado”, ha recordado ahora.

Les confessions més personals de Jesús Vázquez | La Sexta

Jesús Vázquez, todavía afectado por el acoso que sufrió de pequeño

Que no lo trataran bien complicó esa parte de su vida, unos años escolares que no recuerda con ningún tipo de cariño porque sufrió mucho. De hecho, han pasado muchos años y dice que todo aquello le ha dejado marca: “Fueron años muy duros de la gente riéndose de mí, cuando me decían vaca gallega y gordo de mierda. Me esperaban a la salida del colegio hasta la parada del autobús y me daban collejas”.

Jesús Vázquez ha triunfado en su carrera televisiva, pero asegura que todavía arrastra muchos problemas de autoestima por culpa de todo lo que vivió en aquella época: “El acoso te deja una huella para siempre… destruye la autoestima de un niño y te afecta emocionalmente para siempre. En el fondo, te quedas siempre con aquel niño al que maltrataban”. Él ha salido adelante, pero continúa sintiéndose mal: “Aquel niño al que trataron mal sigue vivo en mí”.