Jesús Vázquez ha treballat a televisió durant més de trenta anys, tota una vida dedicada a la petita pantalla en la que ha viscut de tot. L’hem vist al capdavant de programes de tot tipus, alguns millors i altres pitjors, en els que ha hagut de negociar amb directius que no sempre han estat agradables. Mai no ho havia explicat, però ara acaba de treure a la llum un episodi concret que va deixar-lo molt afectat. Tenia vint-i-pocs anys quan un alt directiu l’hauria assetjat sexualment en el seu despatx.
El gallec ho ha revelat en una entrevista molt dura a la revista Pronto, en la qual dona detalls d’un assetjament que va haver de callar durant molt de temps. El context d’aquella època era molt diferent de l’actual i, per aquest motiu, va optar per no denunciar el que havia passat: “Vaig haver de callar perquè, per desgràcia, l’agressió i l’assetjament no estaven tan protegits ni les víctimes estàvem tan defensades com ara”. En aquell moment, tampoc no era fàcil dir obertament que eres homosexual: “Dir que un home t’havia assetjat al seu despatx era una història molt tèrbola.. aquells eren els començaments de la televisió“.
Jesús Vázquez dona detalls de la proposta més incòmoda que ha rebut d’un directiu
Era una altra època en què semblava totalment inconcebible que un home denunciés públicament que un altre home li havia fet una proposta indecent a porta tancada. Ara, però, opta per treure-ho a la llum per denunciar que passessin coses com aquesta: “No vull posar-me el títol de víctima perquè va ser un cas excepcional en els meus 38 anys de carrera i no va ser una agressió violenta, però sí que va ser una proposició”.
Jesús Vázquez va voler preguntar quants diners li oferia el seu cap per aquell projecte. El que no s’esperava era que el directiu li col·loqués la mà a la seva cama: “Em va dir que els diners no serien un problema si estàvem d’acord en altres coses… Vaig sortir d’allà com vaig poder“. Va tenir clar que no acceptaria l’oferta de feina per no haver de coincidir amb aquella persona i, afortunadament, mai no l’ha tornat a veure: “Mai més no he treballat amb ell, així que l’anècdota va diluir-se amb el temps”.
Una història que es desconeixia fins ara, però amb la qual vol posar sobre la taula una denúncia que afortunadament ha pogut fer gràcies al canvi de temps que hem experimentat com a societat.