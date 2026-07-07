Jesús Vázquez ha trabajado en televisión durante más de treinta años, toda una vida dedicada a la pequeña pantalla en la que ha vivido de todo. Lo hemos visto al frente de programas de todo tipo, algunos mejores y otros peores, en los que ha tenido que negociar con directivos que no siempre han sido agradables. Nunca lo había explicado, pero ahora acaba de sacar a la luz un episodio concreto que lo dejó muy afectado. Tenía veintipocos años cuando un alto directivo lo habría acosado sexualmente en su despacho.

El gallego lo ha revelado en una entrevista muy dura en la revista Pronto, en la cual da detalles de un acoso que tuvo que callar durante mucho tiempo. El contexto de aquella época era muy diferente al actual y, por este motivo, optó por no denunciar lo que había pasado: «Tuve que callar porque, por desgracia, la agresión y el acoso no estaban tan protegidos ni las víctimas estábamos tan defendidas como ahora». En aquel momento, tampoco era fácil decir abiertamente que eras homosexual: «Decir que un hombre te había acosado en su despacho era una historia muy turbia… aquellos eran los comienzos de la televisión«.

Jesús Vázquez sufrió acoso sexual de un jefe | La Sexta

Jesús Vázquez da detalles de la propuesta más incómoda que ha recibido de un directivo

Era otra época en la que parecía totalmente inconcebible que un hombre denunciara públicamente que otro hombre le había hecho una propuesta indecente a puerta cerrada. Ahora, sin embargo, opta por sacarlo a la luz para denunciar que sucedieran cosas como esta: «No quiero ponerme el título de víctima porque fue un caso excepcional en mis 38 años de carrera y no fue una agresión violenta, pero sí que fue una proposición».

Jesús Vázquez quiso preguntar cuánto dinero le ofrecía su jefe por aquel proyecto. Lo que no esperaba era que el directivo le colocara la mano en su pierna: «Me dijo que el dinero no sería un problema si estábamos de acuerdo en otras cosas… Salí de allí como pude«. Tuvo claro que no aceptaría la oferta de trabajo para no tener que coincidir con esa persona y, afortunadamente, nunca lo ha vuelto a ver: «Nunca más he trabajado con él, así que la anécdota se diluyó con el tiempo».

Una historia que se desconocía hasta ahora, pero con la que quiere poner sobre la mesa una denuncia que afortunadamente ha podido hacer gracias al cambio de tiempos que hemos experimentado como sociedad.