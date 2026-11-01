Chenoa tenia una vida completament diferent de l’actual abans d’entrar a formar part del càsting de la primera edició d’Operación Triunfo. No era coneguda i tampoc no treballava professionalment de la música, sinó que havia de tenir dues feines alhora per poder arribar a finals de mes i no sense esforç. Ella mateixa ha explicat que es va independitzar amb només 19 anys, quan vivia de lloguer a Palma i treballava matí i nit per poder mantenir-se mentre continuava lluitant pel seu somni de dedicar-se a la música.
Ara, als 51 anys, la seva situació econòmica evidentment no té res a veure amb la d’aquella època. L’artista ha aconseguit construir un patrimoni immobiliari i té diversos pisos llogats, tot i que encara continua pagant algunes hipoteques. Així ho ha explicat en una conversa amb Miki Núñez al pòdcast Final de mes, on ha repassat la seva manera d’administrar els diners i ha recordat les dificultats que va viure abans que el concurs li canviés la vida.
Al matí treballava en una guarderia i, al vespre, actuava en un casino. Una rutina esgotadora, lamenta, però que li permetia tenir uns ingressos més estables sense renunciar del tot a la seva passió per la música: “Començava a treballar a les sis del matí, quan obria la guarderia, els donava de menjar fins a les dues de la tarda quan anava a casa i, a les sis, me n’anava al casino i treballava fins a les dotze”, ha explicat.
I, així, va mantenir un ritme de vida que es va allargar durant sis anys “sense vacances ni dies de descans”: “El món de la música, la veritat, és que de vegades no es paga gaire bé”, ha reconegut en recordar aquells primers anys en la indústria.
Chenoa explica com ha estalviat al llarg dels anys
Chenoa també ha reconegut que sempre ha estat “molt prudent” amb els diners. Lluny de gastar sense pensar en el futur, va aprendre ben aviat a distribuir els ingressos i reservar una quantitat concreta per a cada despesa de la llar: “Sempre he estat molt curosa i estalviadora, d’acord? No és el mateix”. I com s’ho feia? Doncs diu que va fer servir el truc dels sobres, on anava guardant els diners que necessitava per a cada despesa fixa.
I com va gestionar el canvi de situació financera tan bèstia que va viure quan va sortir de l’acadèmia de TVE? No va ser fàcil, pel que diu, però li va anar bé tenir gent al seu voltant que li fes veure que hauria de retornar part de tot el que estava guanyant en impostos. A més a més, va aprofitar l’oportunitat per invertir part del que ha guanyat i s’ha comprat diversos pisos que ara formen part del seu patrimoni.