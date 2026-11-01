Chenoa tenía una vida completamente diferente a la actual antes de formar parte del casting de la primera edición de Operación Triunfo. No era conocida y tampoco trabajaba profesionalmente en la música, sino que tenía que tener dos trabajos a la vez para poder llegar a fin de mes y no sin esfuerzo. Ella misma ha explicado que se independizó con solo 19 años, cuando vivía de alquiler en Palma y trabajaba mañana y noche para poder mantenerse mientras continuaba luchando por su sueño de dedicarse a la música.

Ahora, a los 51 años, su situación económica evidentemente no tiene nada que ver con la de aquella época. La artista ha conseguido construir un patrimonio inmobiliario y tiene varios pisos alquilados, aunque todavía continúa pagando algunas hipotecas. Así lo ha explicado en una conversación con Miki Núñez en el pódcast Final de mes, donde ha repasado su manera de administrar el dinero y ha recordado las dificultades que vivió antes de que el concurso le cambiara la vida.

Por la mañana trabajaba en una guardería y, por la noche, actuaba en un casino. Una rutina agotadora, lamenta, pero que le permitía tener unos ingresos más estables sin renunciar del todo a su pasión por la música: “Comenzaba a trabajar a las seis de la mañana, cuando abría la guardería, les daba de comer hasta las dos de la tarde cuando iba a casa y, a las seis, me iba al casino y trabajaba hasta las doce”, ha explicado.

Y, así, mantuvo un ritmo de vida que se prolongó durante seis años “sin vacaciones ni días de descanso”: “El mundo de la música, la verdad, es que a veces no se paga muy bien”, ha reconocido al recordar aquellos primeros años en la industria.

La situación financiera de Chenoa antes de OT era muy diferente a la actual | Europa Press

Chenoa explica cómo ha ahorrado a lo largo de los años

Chenoa también ha reconocido que siempre ha sido “muy prudente” con el dinero. Lejos de gastar sin pensar en el futuro, aprendió muy pronto a distribuir los ingresos y reservar una cantidad concreta para cada gasto del hogar: “Siempre he sido muy cuidadosa y ahorradora, ¿de acuerdo? No es lo mismo”. ¿Y cómo lo hacía? Pues dice que utilizaba el truco de los sobres, donde iba guardando el dinero que necesitaba para cada gasto fijo.

¿Y cómo gestionó el cambio de situación financiera tan grande que vivió cuando salió de la academia de TVE? No fue fácil, según dice, pero le vino bien tener gente a su alrededor que le hiciera ver que debía devolver parte de todo lo que estaba ganando en impuestos. Además, aprovechó la oportunidad para invertir parte de lo que ha ganado y se ha comprado varios pisos que ahora forman parte de su patrimonio.