Chenoa ha experimentado un cambio físico muy impactante y todos están hablando de ello. En un momento de auge de las inyecciones para adelgazar, algunos han especulado que la cantante podría haberse dejado cautivar por esta moda. Para evitar más rumores al respecto, ha concedido unas declaraciones a la revista Diez Minutos que han colocado en la portada de esta semana: «Me he quitado algunos kilos, pero no la sonrisa«.

La cantante ha querido aclarar las dudas que ha generado su pérdida de peso, la cual atribuye al intenso ritmo de trabajo, la práctica habitual de deporte y una alimentación supervisada por profesionales. «Me encanta estar bien y estoy así por el trabajo. También hago mucho deporte, y eso me ayuda y hace que esté un poco más baja de peso«, asegura. Chenoa compagina los conciertos con las grabaciones de los tres programas que presenta en televisión, así que tiene una agenda exigente: «Cuando trabajo, en realidad, mis horas son de comer, quemar, comer, quemar».

No está obsesionada con la pérdida de peso y, de hecho, ha aprovechado este micrófono para pedir que nadie lo haga: «Encontrar el bienestar es lo más importante». En su caso, dice que hace ayuno intermitente: «Siempre lo he hecho porque me funciona, pero no quiere decir que le funcione a todo el mundo. Lo importante es que se debe hacer con un nutricionista para que no lo hagas por tu cuenta, debe ser peligroso».

Chenoa parla del canvi físic que ha experimentat | Diez Minutos

Una rutina de ejercicio que mantiene desde pequeña

La cantante ha explicado que el deporte siempre ha formado parte de su vida. Desde los cinco años ha practicado ballet clásico, una disciplina que le ha proporcionado constancia y una manera de entender la actividad física que aún mantiene hoy día. Cuando la agenda no le permite ir al gimnasio, entrena en casa con sesiones de una hora o bloques de treinta minutos. Sus entrenamientos combinan ejercicios de fuerza, con especial atención al tren superior y a la zona abdominal, con actividades cardiovasculares.

Además, dice que aprovecha los paseos diarios con su perra, Cloe, para mantenerse activa. Sobre el tema, ha hecho gracia que diga que no lo aprovecha para ligar ni mucho menos: «Yo me pongo los casos y no me entero de nada. Si hay alguien que haya querido ligar conmigo, ha sido imposible«.

Una entrevista con la que intenta desmentir que se haya adelgazado tanto por las inyecciones.