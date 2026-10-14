Chenoa ha experimentat un canvi físic molt impactant i tothom n’està parlant. En un moment d’auge de les injeccions per aprimar-se, alguns han especulat que la cantant podria haver-se deixat captivar per aquesta moda. Per evitar més rumors al respecte, ha concedit unes declaracions a la revista Diez Minutos que han col·locat a la portada d’aquesta setmana: “M’he tret alguns quilos, però no el somriure“.
La cantant ha volgut aclarir els dubtes que ha generat la seva pèrdua de pes, la que atribueix a l’intens ritme de feina, la pràctica habitual d’esport i una alimentació supervisada per professionals. “M’encanta estar bé i estic així per la feina. També faig molt esport, i això m’ajuda i fa que estigui una mica més baixa de pes“, assegura. Chenoa compagina els concerts amb les gravacions dels tres programes que presenta a televisió, així que té una agenda exigent: “Quan treballo, en realitat, les meves hores són de menjar, cremar, menjar, cremar”.
No està obsessionada amb la pèrdua de pes i, de fet, ha aprofitat aquest micròfon per demanar que ningú no ho faci: “Trobar el benestar és el més important”. En el seu cas, diu que fa dejuni intermitent: “Sempre ho he fet perquè em funciona, però no vol dir que li funcioni a tothom. El que és important és que s’ha de fer amb un nutricionista perquè no ho facis per lliure, ha de ser perillós”.
Una rutina d’exercici que manté des de petita
La cantant ha explicat que l’esport sempre ha format part de la seva vida. Des dels cinc anys ha practicat ballet clàssic, una disciplina que li ha proporcionat constància i una manera d’entendre l’activitat física que encara manté avui dia. Quan l’agenda no li permet anar al gimnàs, entrena a casa amb sessions d’una hora o blocs de trenta minuts. Els seus entrenaments combinen exercicis de força, amb especial atenció al tren superior i a la zona abdominal, amb activitats cardiovasculars.
A més, diu que aprofita les passejades diàries amb la seva gossa, Cloe, per mantenir-se activa. Sobre el tema, ha fet gràcia que digui que no ho aprofita per lligar ni molt menys: “Jo em poso els casos i no m’assabento de res. Si hi ha algú que hagi volgut lligar amb mi, ha estat impossible“.
Una entrevista amb què intenta desmentir que s’hagi aprimat tant per les injeccions.