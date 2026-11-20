Henar Álvarez ha hecho un anuncio que ha indignado y roto el corazón a los fans de Al cielo con ella, el programa que presentaba en TVE. Con una tristeza «inmensa«, ha revelado que la cadena ha decidido cancelarlo de manera inmediata. A ella le hubiera encantado continuar, por supuesto, pero no hay nada que hacer. En un comunicado que ha dejado a todos sorprendidos, explica que el espacio más feminista e irreverente de la programación ha llegado a su fin: «Deseaba con todas mis fuerzas continuar más tiempo a bordo, pero así es la vida, amigas. Y más aún en estos tiempos políticos convulsos«.

«Qué lástima que un programa como el nuestro desaparezca de la programación«, suelta. ¿Y qué hay detrás de esta decisión inesperada? El primer movimiento de la cadena pública fue trasladar su emisión a La 2 y ahora, tres semanas después, ha optado por eliminarlo por completo. El motivo no sería político, dice la presentadora, ya que le aseguran que no tiene «nada que ver» con las elecciones o presiones de la derecha: «Si llegan al poder, ya se verá qué hacen, pero ahora mismo no están. Supongo que eso también es un privilegio de los hombres». ¿Se debe todo a la caída de audiencia que ha sufrido en esta cuarta temporada, entonces?

El camino del programa no ha sido lineal. La idea nació para la plataforma RTVE Play, luego pasaron a emitirlo en La 2 con una audiencia muy por encima de la media y, el pasado mes de abril, la premiaron con un espacio en La 1. Las cifras que obtenía en la cadena grande eran demasiado bajas para los directivos, por lo que decidieron devolverlo a La 2. Y ahora, fuera del todo. En esta última temporada, en el conjunto del Estado obtuvo un 7,9% de media en La 1 y un 2,9% en las tres entregas en la segunda tanda en La 2. Del 3,9% del primero, al 2,4% y el 2,5% de los siguientes. No son audiencias altísimas, pero sí que la convertían en la emisión más vista de la cadena del domingo.

Son muchas las personas que han seguido las entrevistas divertidas de Henar Álvarez, eso sí, a quienes ha querido dirigirse en este escrito de despedida que ha compartido en su perfil de Instagram: «Quiero dar las gracias a todas las personas que nos habéis seguido, que habéis disfrutado del programa y que habéis agradecido que se hiciera un espacio de comedia como el nuestro, con perspectiva feminista y desde el punto de vista femenino, en una cadena pública. Hemos servido risas, servicio público y coño, todo a la vez«, ha indicado.

Henar dice estar «inmensamente orgullosa» de todo lo que han conseguido. No es fácil convertirse en el estreno más visto de la historia de la plataforma y marchar como el programa más visto de La 2 cada domingo: «Si nos vamos con la cabeza bien alta es porque vosotros nos la sostenéis«.

Las famosas muestran su apoyo a Henar Álvarez

El programa ha conseguido entrevistas muy potentes en estos dos años y, ahora, son muchas las famosas y amigas de Henar Álvarez que han querido mostrarle su apoyo ante este jarro de agua fría. Todas coinciden en señalar que esta cancelación es una «injusticia» y una «mala noticia«.

Henar Álvarez lamenta la cancel·lació del seu programa a TVE

Pilar Eyre describe Al cielo con ella como el programa más «valiente, honesto y divertido» de la televisión: «¡No puede ser cancelado! Me entristece mucho esta injusticia tan grande«. Nagore tampoco entiende que se haya tomado esta decisión y manifiesta su indignación: «Lo siento mucho por ti, por el equipo y por nosotros porque nos quedamos sin el programa que mejor nos representa y más nos divierte». Lalachús ha querido animarla: «Querida amiga, puedes estar infinitamente orgullosa de haber creado un programa tan y tan necesario«.

Nuria Marín, Judit Mascó, Lorena Vázquez, Chenoa, Laura Fa, Rozalén, Ana Morgade, Kira Miró, Juana Acosta o Verónica Sanz son algunos de los ejemplos de personajes conocidos que han criticado una «gran pérdida» televisiva y que han querido aplaudir el «gran trabajo» que ha hecho Henar al frente de un espacio «que merecía seguir«.