Cristina Pedroche mai no ha tingut vergonya a fer el ridícul a televisió, però la imatge que ha ofert en l’última entrevista a El Hormiguero ha estat més que surrealista. Qui s’imaginava que veuríem la tertuliana fent-se un rentat nasal en directe? Doncs ha passat… i sí, ha estat tan desagradable com podia imaginar-se. La idea de la conversa era que parlés de la seva nova faceta de DJ, però ha acabat fent una confessió escatològica rere una altra. Per exemple? Ha parlat de mocs i de caques o ha confessat que prepara cafès amb la seva llet materna… tot un xou.
A la taula l’acompanyava el seu marit, el xef Dabiz Muñoz, que ja la coneix i no s’escandalitza amb aquesta exposició desvergonyida. De fet, ell no s’ha quedat curt i també s’ha netejat el nas en directe abans de confessar que va tastar la caca de gos quan era petit. La imatge que ha xocat més, com dèiem, era la del matrimoni fent-se una higiene nasal davant de càmera i sense tallar-se ni un pèl… ja que els teleespectadors han pogut veure els mocs caure sense cap mena de filtre.
Al mig del plató, van aparèixer tres recipients i tres capses de mocadors. El cuiner va ser l’únic que va posar una mica de seny: “Això és una bona guarrada. De debò que voleu fer això?”. Cristina, però, no va dubtar-ho ni un segon i molts encara no s’han tret la imatge del cap. I tot perquè, uns dies abans, ella mateixa havia protagonitzat uns quants titulars quan va ensenyar com es feia a través del seu perfil d’Instagram. Ara que ha estat refredada, sembla que aquesta eina que ha conegut li ha anat molt bé. Però realment calia?
Cristina Pedroche presentarà les campandes d’Antena 3?
El desembre passat, va especular-se molt amb la possibilitat que aquelles fossin les últimes campanades que presentés Cristina Pedroche. Era el 10è any consecutiu, ella no feia més que deixar pinzellades que feien pensar que no hi tornaria… però, com molts sospitaven, Antena 3 l’ha convençut per tornar a acomiadar l’any des de la Puerta del Sol. Tampoc no tenen una alternativa gaire clara, ara mateix, i aquesta opció els hi funciona encara que sigui cert que l’audiència va baixant a mesura que passen els anys.
En un principi, la col·laboradora ha intentat no mullar-se… però s’ha acabat confirmant que tornarà a ser l’estrella de les campanades un any més.
Una entrevista més que hilarant que torna a posar sobre la taula que Cristina Pedroche és un animal televisiu que farà el que calgui, literalment, perquè es parli d’ella.