Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz formen un dels matrimonis més estables i també fructífers del star-sytem espanyol. Que han fet molts diners no és cap secret, però ara hem sabut que en l’últim any han arribat a duplicar els beneficis i això és molt gros. La societat estrella del xef va tancar l’últim exercici amb un benefici rècord de gairebé 2 milions d’euros, que suposa el doble que l’any anterior. I, si fem cas a la informació que arriba a Informalia, sembla que les coses li van molt bé perquè ha posat sobre la taula 3 milions d’euros i comprarà un terreny a Boadilla del Monte on té previst construir el seu nou restaurant.
Pot semblar una xifra desbaratada, però es tracta d’una parcel·la immensa de 3.984 metres quadrats que està classificada com a sòl comercial en una de les millors zones de Madrid. És la gran inversió que té preparada per als pròxims anys i, tot, amb una idea molt ambiciosa perquè vol construir-hi l’edifici sencer i crear un nou concepte de cuina d’alta gastronomia. El calendari que es planteja passa per tenir l’estructura aixecada a finals de 2027 i obrir l’establiment a partir de 2028.
Dabiz Muñoz dispara els beneficis: les xifres
Les xifres de Pig Wings, aquesta empresa matriu del cuiner, parlen per si soles. La societat va obtenir el 2025 un benefici d’1,98 milions d’euros davant dels 885.000 euros de l’exercici anterior. En només un any, els guanys s’han més que duplicat i han assolit el seu màxim històric. Pel que sabem, els dividends els rep de les diferents empreses que formen l’univers gastronòmic de Dabiz Muñoz amb els restaurants, el negoci de menjar a domicili, els establiments als aeroports i altres activitats relacionades amb la seva marca.
Què passarà amb DiverXO ara que tindrà el seu propi edifici? Traslladarà allà el seu icònic restaurant madrileny de tres estrelles Michelin? S’ha filtrat a la premsa que té un contracte de lloguer amb NH Collection Hotels & Resorts que s’aproxima al final, però el seu entorn nega que el projecte de Boadilla sigui un trasllat del seu restaurant estrella. De moment, però, serà una incògnita si realment és una aposta diferent o un avançament del trasllat del local.
StreetXO Madrid va tancar el 2025 amb un benefici proper als 522.000 euros, mentre que GoXO Food Service -la companyia que gestiona el servei de menjar a domicili del xef- va obtenir un benefici d’uns 87.000 euros. I DiverXO? Aquí han declarat un benefici de 408.000 €, així que les coses van d’allò més bé al xef. RavioXO, per la seva banda, va guanyar al voltant de 85.000 euros. I Hungry Ants, l’encarregada de gestionar els contractes publicitaris del cuiner, va aportar uns altres 50.000 euros a la societat matriu, mentre que el restaurant de Dubai va contribuir amb 186.000 euros. El negoci dels aeroports va ser l’única activitat que no va repartir dividends. La companyia acaba d’arribar pràcticament al punt d’equilibri, de manera que el seu impacte sobre el resultat de la matriu va ser mínim.
Cristina Pedroche també mou fitxa
Cristina Pedroche també ha assegurat el seu futur professional. Atresmedia va anunciar el 3 de setembre la renovació de la seva vinculació amb la presentadora, que continuarà lligada al grup i participarà en nous projectes d’entreteniment. Convertida en una de les cares més reconeixibles del grup, fa pinta que enguany tornarà a ser ella l’encarregada d’acomiadar l’any des de la Puerta del Sol. No han volgut desfer-se d’ella i continua vinculada al grup amb la intenció, asseguren, de desenvolupar nous projectes d’entreteniment amb ella.
El matrimoni continua triomfant en dos camins professionals diferents i afronten el nou curs en un dels seus moments professionals més dolços.