Cristina Pedroche ha tornat a Zapeando aquesta setmana després de set mesos de baixa. La tertuliana havia generat moltes expectatives amb aquest retorn, precisament, el que havia estat alimentant perquè volia que es notés en l’audiència que hi havia ganes de pedrochadas. Doncs males notícies per a ella, tenint en compte que les xifres que han obtingut en el seu primer dia ha estat inferior al de la mitjana que assoleix el programa de La Sexta habitualment.
Sí que generava curiositat saber què diria sobre la seva absència. La tertuliana ha estat sense treballar tot aquest temps per poder gaudir dels seus fills, la Laia i l’Isai, que omplen la seva rutina amb el consegüent caos que suposa tenir dos fills petits amb tan poca diferència d’edat. Què ha dit sobre el tema?
El primer que ha volgut fer és donar les gràcies al company per haver-li “guardat” la cadira perquè sap que passa molta gent pel programa: “Us he trobat a faltar”, ha assegurat. No s’ha barallat amb cap company i tampoc no ha tingut problemes amb l’equip directiu, pel que ha dit. L’únic motiu de la seva marxa ha estat personal: “Vinc al meu equip, a la meva casa… Mai no vaig marxar. Simplement, m’he pres unes vacances una mica més llargues”.
La justificació d’aquesta decisió? Que ha volgut prioritzar la família: “He decidit estar un temps més amb els meus fills a casa, des del privilegi que ha estat poder escollir aquesta decisió. Estar amb els meus nens em venia de gust”. Ara que el petit ha complert el primer any i que tenen la rutina més establerta, ha pensat que estaria bé recuperar el seu dia a dia: “Trobava molt a faltar Zapeando. He estat en aquest programa des del primer dia i voldré estar aquí fins que mori el programa”.
Així ha estat el retorn de Cristina Pedroche a Zapeando
S’havia especulat amb la possibilitat que s’hagués produït un allunyament amb els companys o que hagués passat alguna cosa que no s’hagués filtrat. Doncs res més lluny de la realitat, tenint en compte que s’ha vist bon rotllo amb ells.
De fet, en aquest primer programa, Cristina Pedroche arribava a plató amb el seu ball tradicional que feia sempre en els minuts previs al directe. La primera broma de la tarda? Que la seva cadira no estigués col·locada a la taula al costat dels seus companys, sinó a la zona del públic: “Reitero les gràcies perquè m’hagueu guardat la cadira”. I Miki Nadal ficava el dit a la llaga: “Hi ha hagut molta lagarta que se la volia quedar… però per respecte cap a la teva figura, la cadira sempre ha estat allà”.
Una Cristina Pedroche que ha pogut prescindir del sou que li aporta el programa de La Sexta perquè, de fet, actualment travessen un dels millors moments econòmics amb Dabiz Muñoz i el seu univers gastronòmic. Tenen diners i ha pogut prioritzar estar amb els nens a casa uns mesos, un privilegi del que no tothom pot gaudir.