Cristina Pedroche ha acumulat milions de seguidors des que va començar a treballar a televisió, però segurament no tots saben que té un passat com a alumna universitària que res no té a veure amb la seva feina actual. La influencer i col·laboradora de Zapeando va cursar dues carreres, en el seu moment, els 3 anys de Turisme i la llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses. Ella mateixa ha presumit d’haver aconseguit superar tots els crèdits necessaris, dos títols dels quals es graduaria el 2013 quan ja era coneguda per molts gràcies a la feina a la petita pantalla.
En el llibre autobiogràfic que va publicar el 2024, Cristina Pedroche confessa que aquella no va ser una època fàcil per a ella: “Em vaig plantejar deixar la Universitat, ja que durant tres mesos vaig estar creient-me que era algú que no era en realitat… però, encara sort, vaig continuar i no vaig deixar la carrera“. Fa uns anys, va arribar a compartir una foto dels seus títols per fer callar els crítics que deien que no es creien que els tingués: “Per fi he anat a recollir-los! Reconec que trobo a faltar l’època universitària. Cristina Pedroche era covallibres“, reconeixia llavors.
Perfeccionista i encara més competitiva, la presentadora explica que el seu pare sempre li deia que hauria d’aprofitar el seu físic per treballar en alguna agència de models o d’actrius. La seva mare, en canvi, l’hauria pressionat perquè prioritzés tenir uns estudis superiors i va fer-li cas a ella. Fa gràcia, a més a més, imaginar-la com una de les estudiants més aplicades perquè no en fa pinta. Ella diu que ho era, però: “Era molt estudiosa. No volia defraudar els meus pares i sempre acabava volent ser la millor de la classe, la millor en bàsquet i la millor en tot“.
Molts encara recorden les declaracions que va concedir en un dels programes de Zapeando, quan va reconèixer que era d’aquestes que es queixaven al professor si veien que algú l’estava intentant copiar: “Jo als exàmens no deixava que em copiessin i, si algú ho feia, avisava al professor“. Una Cristina Pedroche repel·lent i molt estudiosa, pel que sembla.
Totes les feines que ha tingut Cristina Pedroche
Cristina Pedroche ha viscut en una família humil i treballadora, per la qual cosa ha tingut diverses feines per intentar aportar diners a casa. Ella mateixa ha explicat que va treballar de cambrera servint cafès, de promotora, de dependenta de botiga mentre doblegava samarretes o com a model de fotografia. I és que de sempre va ser d’aquestes que volia comprar-se moltes coses: “Si em venia de gust comprar-me tres texans, els volia tots, encara que la meva mare em digués que ella només podia comprar-me’n un… doncs jo treballava perquè volia comprar-me els altres dos també. Havia de treballar si volia certes coses”.
Que la contractessin com a reportera de Sé lo que hicisteis li va canviar la vida, totalment. Des de llavors, ha encadenat una feina a televisió rere una altra i s’ha acabat convertint en la presentadora estrella de les campanades. Des que ha estat mare, compagina aquesta faceta mediàtica amb la cura dels dos fills, els petits Laia i Isai. Una tertuliana a qui fa molts anys que coneixem, però que encara sorprèn amb detalls desconeguts de la seva vida privada.