Cristina Pedroche ha acumulado millones de seguidores desde que comenzó a trabajar en televisión, pero seguramente no todos saben que tiene un pasado como alumna universitaria que nada tiene que ver con su trabajo actual. La influencer y colaboradora de Zapeando cursó dos carreras, en su momento, los 3 años de Turismo y la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. Ella misma ha presumido de haber conseguido superar todos los créditos necesarios, dos títulos de los cuales se graduaría en 2013 cuando ya era conocida por muchos gracias al trabajo en la pequeña pantalla.

En el libro autobiográfico que publicó en 2024, Cristina Pedroche confiesa que aquella no fue una época fácil para ella: «Me planteé dejar la Universidad, ya que durante tres meses estuve creyéndome que era alguien que no era en realidad… pero, por suerte, continué y no dejé la carrera«. Hace unos años, llegó a compartir una foto de sus títulos para hacer callar a los críticos que decían que no se creían que los tuviera: «¡Por fin he ido a recogerlos! Reconozco que echo de menos la época universitaria. Cristina Pedroche era ratón de biblioteca«, reconocía entonces.

Perfeccionista y aún más competitiva, la presentadora explica que su padre siempre le decía que debería aprovechar su físico para trabajar en alguna agencia de modelos o de actrices. Su madre, en cambio, la habría presionado para que priorizara tener unos estudios superiores y le hizo caso a ella. Hace gracia, además, imaginarla como una de las estudiantes más aplicadas porque no lo parece. Ella dice que lo era, sin embargo: «Era muy estudiosa. No quería decepcionar a mis padres y siempre acababa queriendo ser la mejor de la clase, la mejor en baloncesto y la mejor en todo«.

Muchos aún recuerdan las declaraciones que concedió en uno de los programas de Zapeando, cuando reconoció que era de esas que se quejaban al profesor si veían que alguien estaba intentando copiarle: «Yo en los exámenes no dejaba que me copiaran y, si alguien lo hacía, avisaba al profesor«. Una Cristina Pedroche repelente y muy estudiosa, por lo que parece.

Todos los trabajos que ha tenido Cristina Pedroche

Cristina Pedroche ha vivido en una familia humilde y trabajadora, por lo que ha tenido varios trabajos para intentar aportar dinero a casa. Ella misma ha explicado que trabajó de camarera sirviendo cafés, de promotora, de dependienta de tienda mientras doblaba camisetas o como modelo de fotografía. Y es que siempre fue de esas que quería comprarse muchas cosas: «Si me apetecía comprarme tres vaqueros, los quería todos, aunque mi madre me dijera que ella solo podía comprarme uno… pues yo trabajaba porque quería comprarme los otros dos también. Tenía que trabajar si quería ciertas cosas».

Que la contrataran como reportera de Sé lo que hicisteis le cambió la vida, totalmente. Desde entonces, ha encadenado un trabajo en televisión tras otro y se ha acabado convirtiendo en la presentadora estrella de las campanadas. Desde que ha sido madre, compagina esta faceta mediática con el cuidado de los dos hijos, los pequeños Laia e Isai. Una tertuliana a quien hace muchos años que conocemos, pero que aún sorprende con detalles desconocidos de su vida privada.