Toni Clapés ha hecho una confesión en directo que romperá el corazón de sus oyentes. Lo estaban entrevistando en Mirador Barcelona, el espacio de Bàsics de betevé, cuando reconoció que empieza a estar cansado de Versió RAC1. El programa estrella de las tardes de la emisora cumplirá 30 años en 2027 y, aprovechando esta efeméride, él quiere cerrar el chiringuito.

El periodista dice que ha notado mucho desgaste al inicio de esta temporada: “Este año, cuando volví, pensé que ya tengo suficiente”. “Mira, te daré una posible exclusiva… creo que este será el último año de Versió RAC1. Es el año que lo tengo más claro”, insistió. Aún no lo había dicho públicamente, pero parece que ya lo iba diciendo por los pasillos de la casa: “Son muchos años y creo que sí, creo que es el año para terminar”.

Durante su etapa al frente del programa, Toni Clapés ha ganado el premio Ondas a la trayectoria profesional, en 2014, y al mejor programa, hace tan solo un año. Además, según el último EGM del verano, el formato sigue dominando la franja de la tarde con una cifra tan buena como la de 403.000 oyentes de media.

Toni Clapés quiere dejar la radio, pero volverá a televisión

Todos ellos se quedarán huérfanos, por lo que parece, si es que los directivos de la emisora de Godó no son capaces de convencerlo de renovar otro año. Eso sí, Toni Clapés no desaparecerá de la primera línea porque se acaba de saber que volverá a televisión después de 11 años sin trabajar en este medio. Ha sido 2Cat quien le ha ofrecido unas condiciones que le han gustado, una cadena que lo recibirá con los brazos abiertos en una tertulia de humor en la que contará con la colaboración de Guillem Estadella, Txabi Franquesa o Alba Segarra.

Se sabe que este será un nuevo programa de entretenimiento que se grabará en El Molino de Barcelona, un espacio que ya conoce a raíz del especial de monólogos de Versió RAC1 que se hizo allí en julio del año pasado. El formato combinará humor, actualidad e ironía; una idea colectiva que considera «muy suya» y que le hace «especial ilusión». Con él, La2CAt se llena de aún más caras de RAC1 porque ya han fichado a Jordi Basté y Xavi Bundó.

Toni Clapés da detalles del futuro del Versió RAC1

Unas declaraciones que ponen sobre la mesa el futuro del programa, el cual podría dar por concluida una larga y exitosa vida en antena.