Toni Clapés ha deixat anar una confessió en directe que trencarà el cor dels seus oients. L’estaven entrevistant al Mirador Barcelona, l’espai del Bàsics de betevé, quan ha reconegut que comença a estar cansat del Versió RAC1. El programa estrella de les tardes de l’emissora farà 30 anys el 2027 i, aprofitant aquesta efemèride, ell vol tancar la paradeta.
El periodista diu que ha notat molt desgast en l’inici d’aquesta temporada: “Aquest any, quan vaig tornar, vaig pensar que ja en tinc prou”. “Mira, et donaré una possible exclusiva… crec que aquest serà l’últim any del Versió RAC1. És l’any que ho tinc més clar”, ha insistit. Encara no ho havia dit públicament, però sembla que ja ho anava dient pels passadissos de la casa: “Són molts anys i crec que sí, crec que és l’any per acabar”.
Durant la seva etapa al capdavant del programa, Toni Clapés ha guanyat el premi Ondas a la trajectòria professional, el 2014, i el de millor programa, fa tot just un any. A més a més, segons l’últim EGM de l’estiu, el format continua dominant la franja de la tarda amb una xifra tan bona com la de 403.000 oients de mitjana.
Toni Clapés vol deixar la ràdio, però tornarà a televisió
Tots ells es quedaran orfes, pel que sembla, si és que els directius de l’emissora de Godó no són capaços de convèncer-lo de renovar un altre any. Això sí, Toni Clapés no desapareixerà de la primera línia perquè s’acaba de saber que tornarà a televisió després d’11 anys sense treballar en aquest mitjà. Ha estat 2Cat qui li ha ofert unes condicions que li han agradat, una cadena que el rebrà amb els braços oberts en una tertúlia d’humor en què comptarà amb la col·laboració de Guillem Estadella, Txabi Franquesa o Alba Segarra.
Se sap que aquest serà un nou programa d’entreteniment que es gravarà a El Molino de Barcelona, un espai que ja coneix arran de l’especial de monòlegs de Versió RAC1 que s’hi va fer el juliol de l’any passat. El format combinarà humor, actualitat i ironia; una idea col·lectiva que considera “molt seva” i que li fa “especial il·lusió”. Amb ell, La2CAt s’omple d’encara més cares de RAC1 perquè ja han fitxat Jordi Basté i Xavi Bundó.
Unes declaracions que posen sobre la taula el futur del programa, el que podria donar per conclòs una llarga i exitosa vida en antena.