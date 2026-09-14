Supervivientes ha comenzado una nueva edición y los telespectadores todavía no se creen todo lo que ha pasado en estas primeras horas del concurso. Una lesión, un abandono, acusaciones de favoritismo, nominaciones inesperadas… Y, todo eso, en solo dos días. La gran protagonista, hasta ahora, ha sido Alma Bollo. La joven, conocida por ser la hija de la tertuliana de televisión Raquel Bollo, ha sufrido una lesión en la playa que la ha forzado a ser evacuada. Los médicos del reality de Telecinco la han sometido a diferentes pruebas y han comprobado que no exageraba cuando decía que le dolía mucho la zona cervical, ya que tiene un problema de salud grave que hace imposible su continuidad en el concurso.

Todo comenzó cuando se levantó con un dolor en las cervicales, que fue intensificándose a lo largo del día. El momento de más tensión, cuando notó un hormigueo en las piernas y cuando se dio cuenta de que le costaba mantenerlas levantadas cuando se tumbaba: «Me he asustado mucho«. Mareada y con dificultades para ponerse de pie, parecía claro que algo le pasaba. La han puesto en tratamiento y parece que está respondiendo bien, pero los especialistas han considerado que sería mejor que lo dejara. Cuando le comunicaron que terminaba su aventura televisiva, la chica se puso a llorar como una loca.

La concursante ha sufrido una lesión muy dolorosa y no podrá continuar en el reality | Telecinco

Pero el programa de Telecinco debía explotar las últimas horas con la hija de Raquel Bollo y, para hacerlo, organizaron una videollamada entre ellas que emitieron en directo. La tertuliana de Sálvame le decía que se quedara tranquila, que su salud era lo más importante de todo y que abandonar no era haber fracasado. Finalmente, entre lágrimas, la joven solo consiguió pronunciar un «te quiero» y decirle lo orgullosa que se sentía de ser su hija.

En una conversación con los compañeros, que se quedaron muy sorprendidos de verla en la camilla del hospital con un collarín, les comunicó que abandonaría el concurso porque no podía seguir. Ante esta pérdida, el concurso ha decidido sustituirla por otra famosa estrella que llegará a Honduras el martes mismo cuando saltará del helicóptero como ya han hecho sus compañeros.

Raquel Bollo ha querido enviar ánimos a su hija | Telecinco

Acusaciones de favoritismo en Supervivientes y un veto?

Pero no solo se ha hablado de Alba Bollo en estos primeros días de concurso, también Rosa Benito ha tenido su momento de gloria… aunque de mala manera. Los compañeros han acusado a la dirección de favorecerla y, de hecho, creen que le han permitido hacer ciertos vetos.

Ella no quiere que se hable de su matrimonio con Amador Mohedano, el hermano de Rocío Jurado que la hizo famosa, pero ¿por qué la presentadora la ayuda en este sentido? ¿Por qué el programa los corta cuando meten el dedo en la herida? Porque lo único que hacen es dejar que remarque que ella no necesita ningún hombre y que tiene su identidad después del divorcio.

Los primeros nominados dejan a los concursantes en shock

Y si hay algo que no falla en Supervivientes son las nominaciones. En esta edición, han introducido una novedad que ha complicado aún más la situación de los concursantes. Los nominados no se limitan a esperar la votación del público, sino que ahora deberán pasar por una «liga de nominados» con dos pruebas en las que pueden conseguir salvarse.

¿Quiénes son los primeros nominados de esta edición de Supervivientes? | Telecinco

Los primeros nombres señalados fueron Lola Ortiz y Víctor Janeiro, que ya esperaban que los compañeros los pondrían en la cuerda floja porque no han hecho muchos amigos. En la otra playa, Yulen y Arkano han sido los señalados. La tensión estaba servida con cuatro concursantes, dos pruebas y solo una posibilidad de escapar de la nominación. ¿Y quién ha conseguido salvarse? Yulen Pereira, que se ha impuesto en la prueba y ha abandonado la lista de nominados. Serán los otros tres quienes se jueguen la continuidad en la próxima prueba de salvación y, después, el público tendrá la última palabra.