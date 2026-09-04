Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz forman uno de los matrimonios más estables y también fructíferos del star-sytem español. Que han hecho mucho dinero no es ningún secreto, pero ahora hemos sabido que en el último año han llegado a duplicar los beneficios y eso es muy grande. La sociedad estrella del chef cerró el último ejercicio con un beneficio récord de casi 2 millones de euros, lo que supone el doble que el año anterior. Y, si hacemos caso a la información que llega a Informalia, parece que las cosas le van muy bien porque ha puesto sobre la mesa 3 millones de euros y comprará un terreno en Boadilla del Monte donde tiene previsto construir su nuevo restaurante.

Parecerá una cifra desbaratada, pero se trata de una parcela inmensa de 3.984 metros cuadrados que está clasificada como suelo comercial en una de las mejores zonas de Madrid. Es la gran inversión que tiene preparada para los próximos años y, todo, con una idea muy ambiciosa porque quiere construir allí el edificio completo y crear un nuevo concepto de cocina de alta gastronomía. El calendario que se plantea pasa por tener la estructura levantada a finales de 2027 y abrir el establecimiento a partir de 2028.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se han hecho de oro gracias a sus respectivos negocios | Europa Press

Dabiz Muñoz dispara los beneficios: las cifras

Las cifras de Pig Wings, esta empresa matriz del cocinero, hablan por sí solas. La sociedad obtuvo en 2025 un beneficio de 1,98 millones de euros frente a los 885.000 euros del ejercicio anterior. En solo un año, las ganancias se han más que duplicado y han alcanzado su máximo histórico. Por lo que sabemos, los dividendos los recibe de las diferentes empresas que forman el universo gastronómico de Dabiz Muñoz con los restaurantes, el negocio de comida a domicilio, los establecimientos en los aeropuertos y otras actividades relacionadas con su marca.

¿Qué pasará con DiverXO ahora que tendrá su propio edificio? ¿Trasladará allí su icónico restaurante madrileño de tres estrellas Michelin? Se ha filtrado en la prensa que tiene un contrato de alquiler con NH Collection Hotels & Resorts que se aproxima al final, pero su entorno niega que el proyecto de Boadilla sea un traslado de su restaurante estrella. De momento, sin embargo, será una incógnita si realmente es una apuesta diferente o un avance del traslado del local.

StreetXO Madrid cerró el 2025 con un beneficio cercano a los 522.000 euros, mientras que GoXO Food Service -la compañía que gestiona el servicio de comida a domicilio del chef- obtuvo un beneficio de unos 87.000 euros. ¿Y DiverXO? Aquí han declarado un beneficio de 408.000 €, así que las cosas van de maravilla para el chef. RavioXO, por su parte, ganó alrededor de 85.000 euros. Y Hungry Ants, la encargada de gestionar los contratos publicitarios del cocinero, aportó otros 50.000 euros a la sociedad matriz, mientras que el restaurante de Dubái contribuyó con 186.000 euros. El negocio de los aeropuertos fue la única actividad que no repartió dividendos. La compañía acaba de llegar prácticamente al punto de equilibrio, de modo que su impacto sobre el resultado de la matriz fue mínimo.

Cristina Pedroche también mueve ficha

Cristina Pedroche también ha asegurado su futuro profesional. Atresmedia anunció el 3 de septiembre la renovación de su vinculación con la presentadora, que continuará ligada al grupo y participará en nuevos proyectos de entretenimiento. Convertida en una de las caras más reconocibles del grupo, parece que este año volverá a ser ella la encargada de despedir el año desde la Puerta del Sol. No han querido deshacerse de ella y continúa vinculada al grupo con la intención, aseguran, de desarrollar nuevos proyectos de entretenimiento con ella.

El matrimonio continúa triunfando en dos caminos profesionales diferentes y afrontan el nuevo curso en uno de sus momentos profesionales más dulces.