Cristina Pedroche nunca ha tenido vergüenza de hacer el ridículo en televisión, pero la imagen que ha ofrecido en la última entrevista en El Hormiguero ha sido más que surrealista. ¿Quién se imaginaba que veríamos a la tertuliana haciéndose un lavado nasal en directo? Pues ha pasado… y sí, ha sido tan desagradable como podía imaginarse. La idea de la conversación era que hablara de su nueva faceta de DJ, pero ha terminado haciendo una confesión escatológica tras otra. ¿Por ejemplo? Ha hablado de mocos y de cacas o ha confesado que prepara cafés con su leche materna… todo un espectáculo.

En la mesa la acompañaba su marido, el chef Dabiz Muñoz, que ya la conoce y no se escandaliza con esta exposición desvergonzada. De hecho, él no se ha quedado corto y también se ha limpiado la nariz en directo antes de confesar que probó la caca de perro cuando era pequeño. La imagen que ha chocado más, como decíamos, era la del matrimonio haciéndose una higiene nasal ante la cámara y sin cortarse un pelo… ya que los telespectadores han podido ver los mocos caer sin ningún tipo de filtro.

En medio del plató, aparecieron tres recipientes y tres cajas de pañuelos. El cocinero fue el único que puso un poco de cordura: «Esto es una buena guarrada. ¿De verdad queréis hacer esto?». Cristina, sin embargo, no lo dudó ni un segundo y muchos aún no se han quitado la imagen de la cabeza. Y todo porque, unos días antes, ella misma había protagonizado unos cuantos titulares cuando enseñó cómo se hacía a través de su perfil de Instagram. Ahora que ha estado resfriada, parece que esta herramienta que ha conocido le ha ido muy bien. Pero, ¿realmente era necesario?

La imagen de Cristina Pedroche sacándose los mocos no ha sido agradable | Antena 3

¿Cristina Pedroche presentará las campanadas de Antena 3?

El pasado diciembre, se especuló mucho con la posibilidad de que aquellas fueran las últimas campanadas que presentara Cristina Pedroche. Era el 10º año consecutivo, ella no hacía más que dejar pinceladas que hacían pensar que no volvería… pero, como muchos sospechaban, Antena 3 la ha convencido para volver a despedir el año desde la Puerta del Sol. Tampoco tienen una alternativa muy clara, ahora mismo, y esta opción les funciona aunque sea cierto que la audiencia va bajando a medida que pasan los años.

En un principio, la colaboradora ha intentado no mojarse… pero se ha acabado confirmando que volverá a ser la estrella de las campanadas un año más.

El matrimonio ha hecho confesiones escatológicas en directo | Antena 3

Cristina Pedroche no ha tenido vergüenza durante la entrevista en El Hormiguero | Antena 3

Una entrevista más que hilarante que vuelve a poner sobre la mesa que Cristina Pedroche es un animal televisivo que hará lo que sea, literalmente, para que se hable de ella.