Laura Escanes y Miki Núñez repetirán como presentadores de las campanadas de TV3. Así lo acaba de anunciar la cadena en un comunicado de última hora que hará las delicias de los fans de esta pareja, que volverán a despedir el año por cuarta vez consecutiva. El tándem funciona y su química gusta, así que ¿por qué cambiar? Apostarán, pues, por dos caras conocidas que tienen fácil conectar con la audiencia y ahora más aún, después de participar juntos en La travessa VIP.

El próximo 31 de diciembre, los telespectadores catalanes tienen una cita con un espectáculo lleno de música y buen humor que pondrá el sello a un 2026 que acabarán brindando… con una copa de cava Freixenet. Se han apresurado a confirmarlo, no fuera a ser que los más malpensados creyeran que volverían a liarla con la cerveza del año pasado. Ya nos avanzan que habrá pirotecnia y muchas sorpresas para dar la bienvenida al año nuevo «como se debe».

La retransmisión de las campanadas siempre es una cita importante en 3Cat. El primer minuto del 2026, también con Laura Escanes y Miki Núñez al frente, TV3 fue líder destacado con un 44,4% de audiencia. Más de un millón de catalanes la eligieron para seguirlas y es previsible que, este año, vuelvan a hacer lo mismo. En el ámbito digital, la emisión fue lo más visto en directo del día en la plataforma y se convirtió en la edición de las Campanadas con más dispositivos únicos conectados con más de 51.000. ¿Repetirán estos números tan buenos?

Laura Escanes y Miki Núñez, las nuevas estrellas de TV3

Tendremos cuatro años seguidos de Laura Escanes y Miki Núñez al frente de un programa especial que no tiene rival en Cataluña. Nunca lo ha tenido, ni siquiera con Cristina Pedroche on fire y con vestidos cada vez más estrafalarios en la competencia. La audiencia catalana quiere comer las uvas en catalán y, otra vez, lo hará con la simpatía y la complicidad de una pareja que ha aterrizado en la cadena con mucha y mucha fuerza.

De hecho, no podemos olvidar que el cantante terrassense debutará como presentador de La marató unos días antes y que también lo volveremos a ver al frente de Eufòria el año que viene. Y qué decir de Laura Escanes, que tuvo que afrontar una avalancha de críticas bestiales cuando la ficharon como presentadora del concurso de aventuras de 3Cat y, ahora, puede decir con orgullo que se ha acabado convirtiendo en una de las comunicadoras con más simpatía de la casa.

Miki Núñez y Laura Escanes, juntos en las campanadas otra vez | 3Cat

Una pareja de éxito que gusta en nuestra casa y, por lo que parece, también entre los directivos de la cadena que vuelven a dejar en sus manos el último programa del año.