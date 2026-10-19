Laura Escanes ha ido subiendo y subiendo como la espuma hasta convertirse en una de las presentadoras estrella de 3Cat. ¿Quién le iba a decir a ella, una joven estudiante de Periodismo que intentó probar suerte en el mundo de las influencers sin mucha confianza poco antes de empezar a salir con Risto Mejide? Ahora, con la cuenta llena de dinero y una casa nueva en propiedad en Menorca, ha hablado precisamente de su economía en un pódcast presentado por su amigo Miki Núñez. ¿La sorpresa? Que haya reconocido, sin ningún tipo de filtro, cuánto dinero ahorra cada año.

En la última entrevista que concedió a David Broncano, ya dejó caer que tenía casi 2 millones de euros en el banco. Ha pasado bastante tiempo desde entonces, así que es previsible que ahora tenga más. Es cierto que, como decíamos, se acaba de comprar una casa en Menorca que le ha costado 700.000 €. ¿Cómo va de dinero, entonces?

En esta conversación con el cantante, vuelve a demostrar que no le da vergüenza sincerarse sobre este tema: «Mira, debo ahorrar aproximadamente unos 200.000 € cada año«. Miki, con la boca abierta, empezó a reír mucho al ver que su invitada se abría en canal sobre un tema del que la gente no suele dar tantos detalles. Ella, en shock, se quedó bastante sorprendida: «Vaya… ¿debería haber dado un porcentaje?».

Miki Núñez i Laura Escanes, juntos también en La travessa | 3Cat

¿En qué gasta el dinero Laura Escanes?

La presentadora e influencer gusta, justamente, por su naturalidad. No tiene pelos en la lengua y, si le preguntan algo, responde con sinceridad pase lo que pase. En esta ocasión, Laura Escanes también ha querido hablar de los gastos que tiene en un día normal: «No soy de las que gasta muchísimo dinero cada día. Quizás gasto unos 100 € al día entre comidas, cenas, algún té matcha fuera de casa…«.

Y, para demostrar que no mentía, le enseñó a Miki la aplicación del banco que tiene donde sale exactamente cuánto dinero ha gastado: «Mira, el domingo pasado me gasté 150 €. Claro, porque ese día fui al cine con mi hija y compré algo online. Hay muchos días que no gasto tanto, pero».

¿Cuál es el gasto más grande que hace al cabo del año? Más allá de la hipoteca, reconoce que gasta mucho dinero en viajes: «No gasto el dinero en bolsos de marca, sino en billetes de avión business porque así llego descansada y aprovecho más el viaje«. Un lujo que no todos pueden permitirse, claro, de la misma manera que pocos pueden ahorrar tanto dinero como la catalana. Pues sí que es rentable ser influencer, sí.