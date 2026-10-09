3Cat continúa inmerso en una transformación digital que, a partir de hoy mismo, da un nuevo salto. La presidenta de la Corporación, Rosa Romà, ha explicado esta mañana en qué consiste la nueva estrategia que han implementado para impulsar sus contenidos, ahora, a través de Youtube. Esta plataforma es la más utilizada en todo el mundo y también tiene una incidencia altísima en los hogares catalanes, con un alcance mensual superior al 78% entre los más jóvenes. Era «indispensable» que la oferta de la televisión pública se pudiera consultar a través de esta ventana y, de hecho, esto ya se podía hacer desde hace 20 años. ¿Qué cambiará ahora? La creación de una nueva arquitectura para ordenar estos contenidos en una veintena de canales temáticos que irán viendo la luz progresivamente hasta finales de 2017.

El catalán es prácticamente inexistente en Youtube y, con esta alianza, asumen el compromiso de llenarla de contenido en nuestra lengua: «No podemos tener presencia solo en nuestras propias ventanas, debemos competir al mismo nivel que los contenidos de otros grandes grupos para que el catalán esté más presente. Necesitamos una gran alianza entre las plataformas, los medios y los reguladores para garantizar la preeminencia de los contenidos de los medios públicos». La idea, al final, parte del objetivo de construir comunidades digitales alrededor de intereses compartidos y la necesidad de conectar con audiencias diversas.

En esta línea también se ha pronunciado Cristina Villà, directora de Innovación, Investigación y Estrategia Digital de 3Cat: «Ofreceremos contenidos muy diversos porque la gente, en Youtube, quiere aprender, profundizar en un tema, entretenerse… Hay interés por encontrar contenidos en catalán y nosotros queremos conectar con los intereses de la ciudadanía«. Desde 3Cat anuncian la ampliación de esta oferta y la creación de contenidos nativos pensados exclusivamente para Youtube, con los códigos, el lenguaje y los creadores de contenidos que ya tienen presencia allí. No será solo un repositorio más de clips de programas de TV3, sino que también añadirán vídeos propios para esta plataforma.

Se redistribuirá la oferta en canales temáticos y se crearán productos nuevos que mezclarán los formatos cortos y otros de grandes series de contenidos: «No repetiremos los grandes temas que siempre hemos cubierto, sino que también apostaremos por la información o la educación. Seleccionaremos lo mejor de la casa y también recuperaremos un archivo antiguo que tiene un nicho de consumo para darles una segunda vida», asegura Judith de Argila, directora de desarrollo de audiencias digitales de 3Cat. Y todo, de la mano de jóvenes creadores que ya tienen experiencia y buenos resultados en esta plataforma como son Berta Aroca o Carles Tamayo.

Así será la estrategia de 3Cat para Youtube

Estos serán los nuevos canales que creará 3Cat en Youtube

Esta misma semana, 3Cat ha estrenado cinco canales nuevos: 3CatFicció, 3CatHumor, 3CatEsports, 3CatInfo y EvaExtra. El principal de 3Cat lo enfocarán al entretenimiento puro y duro, con algunos vídeos relacionados con los programas más exitosos como La travessa o Eufòria para que los usuarios de Youtube puedan descubrir cómo trabajan detrás de cámaras, por ejemplo. En el canal de ficción, según avanzan, la idea es publicar contenido fan con tráilers de todas las series que estrenen y vídeos de «24 horas con…» para responder a la curiosidad de los telespectadores. ¿Y por qué la creación de otro espacio de EVA? Hay que recordar que esta plataforma era la enfocada a la gente joven, la que ahora tendrá un segundo espacio para poder llegar a gente quizás de aún menos edad y con intereses diferentes a los que pueden encontrar en esta primera idea.

Seguramente la oferta más ambiciosa es la del canal específico de Deportes, donde quieren crear tertulias deportivas y una programación específica con creadores de contenido que hablen de fútbol en catalán porque este contenido cuesta, y mucho, de encontrar. ¿Otras ideas que surgirán de aquí a finales de año? Canales de cocina, documentales o territorio.

3CatFicció, uno de los canales específicos que han creado

El acto ha terminado con una intervención de Vicky Cazalla, la responsable de alianzas estratégicas de medios en Youtube en España y Portugal. Desde la plataforma externa aplauden la apuesta «valiente, decidida y estratégica» que inicia 3Cat hacia el futuro: «Queremos ser vuestra caja de resonancia ahora que tenéis claro que la televisión pública liderará el futuro digital más allá de la pantalla». Se ha llegado a una tercera edad de la televisión, donde las televisiones públicas europeas amplían sus ventanas de distribución. De hecho, la BBC o la cadena nacional francesa ya tienen presencia en Youtube. Una estrategia que demuestra, una vez más, la ambición de 3Cat por colocarse a la vanguardia de las grandes corporaciones internacionales.