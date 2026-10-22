Crackòvia regresa a TV3 en una segunda vida que hará muchísima ilusión a los fans de un formato que marcó una época. El programa de humor y sátira deportiva que acompañó algunos de los años más gloriosos del Barça con Pep Guardiola se estrenará el 26 de octubre, un día intenso futbolísticamente teniendo en cuenta que vendrán del clásico y de la entrega del Balón de Oro. Nueve años después de su final, ahora lo podremos ver cada lunes a las 20:30 horas a través de la plataforma digital 3Cat.

Para ampliar su alcance y llegar a públicos diversos, también se emitirá los jueves en TV3, después de Polònia en su noche de humor. Será el mismo programa que el lunes, lo que puede hacer que quede desactualizado en las semanas de Champions. No les preocupa, sin embargo, o al menos así lo ha asegurado el director de la cadena, Sigrid Gras: «Si hace gracia el lunes, continuará haciendo gracia el jueves».

Este mediodía, Mourinho y Hansi Flick han ofrecido una rueda de prensa en el Spotify Camp Nou que ha sido escenario de la presentación de este esperado regreso. La sorpresa ha sido la llegada del doble de Sergio Ramos, que ha querido hacer una pregunta con mala intención para el técnico merengue. Y que después haya llegado el imitador de Vinicius y se haya tirado al suelo cuando le dio la mano el entrenador del Barça ha terminado de convertir esta conferencia en un gag en directo.

Hansi Flick y Mourinho presentan la nueva vida de Crackòvia | J. N.

«Nos gusta innovar y hacer formatos nuevos, pero también estamos encantados de dar una segunda vida a productos que son nuestros porque debemos aprovechar que nos acompañan en la memoria y que continúan viendo los antiguos y hacer una versión más adaptada a los nuevos tiempos«, ha insistido el director de TV3. Lo veremos en la plataforma, en YouTube, en TV3, en las redes y en todas partes: «Damos todas las opciones para no tener excusas para no verlo», ha dicho.

Los capítulos completos también se podrán ver en el canal de YouTube de 3CatHumor, 48 horas después de la publicación en la plataforma. La distribución también prevé la publicación de gags musicales en el canal de YouTube de 3CatEsports, en colaboración con 3CatHumor. Además, habrá fragmentos y piezas específicas en YouTube Shorts, Instagram y TikTok. Los personajes protagonizarán contenidos exclusivos entre episodios, pensados para compartir y acercar nuevos espectadores al programa.

¿Qué futbolistas aparecerán en esta segunda vida de Crackòvia?

El regreso de Crackòvia da continuidad al trabajo de 3Cat y Minoria Absoluta, la productora que vuelve a estar detrás de la preparación del programa. De hecho, el reparto reunirá actores y actrices de Polònia y de la anterior etapa de Crackòvia con talentos emergentes. La experiencia de los intérpretes que el público ya conoce se combinará con nuevas incorporaciones para dar vida a los protagonistas del fútbol actual.

Han anunciado que se recuperarán personajes clásicos como Cruyff y Núñez o secciones como Els Manolos y El periodismo de Pedrerol. Entre las nuevas parodias habrá Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi y Hansi Flick, así como Vinícius, Mbappé, Cucurella y Manolo González. También habrá personajes del fútbol femenino y se imitarán comunicadores como Gerard Romero y Maldini.

El Barça y el Real Madrid volverán a tener mucho protagonismo, claro está, pero han insistido en que también habrá gags de equipos catalanes como el Espanyol, el Girona y el Sabadell. De hecho, el catalán será el idioma principal que utilizarán los personajes.

Vinicius también ha tenido su aparición estelar | J. N

Sergio Ramos se ha colado entre los asistentes a la rueda de prensa | J. N

Mourinho y Hansi Flick presentan Crackòvia en el Camp Nou | 3Cat

En definitiva, una segunda oportunidad para un programa de humor que confían que vuelva a tener un largo recorrido en la casa.