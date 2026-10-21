TV3 está acertando de lleno con las últimas series que ha estrenado. Tras los buenos resultados de Gènesi, también ha gustado mucho la llegada de In vitro. Pues bien, ya tienen en mente cuál será la siguiente y así lo acaban de anunciar. La nueva ficción de 3Cat se llama Els huérfanos, una coproducción que también estará disponible en HBO que acaba de comenzar su rodaje. El reparto es muy top, si tenemos en cuenta que lo encabezan Iria del Río, Enric Auquer, Mima Riera, Carlos Cuevas y María Caballero. Las grabaciones se realizarán principalmente en Barcelona, nos comentan, pero también habrá alguna localización en París y Tenerife.

No te lo puedes perder Marta Torné y Llucià Ferrer sorprenden: «Hemos tenido problemas con la policía»

Esta ficción está dirigida por Patrícia Font, la directora de la película nominada al Goya y ganadora de un Gaudí El mestre que va prometre el mar. Aquí nos propone un drama familiar, pero con elementos propios del thriller. La historia, inspirada libremente en hechos reales, sigue a tres hermanos abandonados en una estación de tren que, años después, investigan su pasado y descubren secretos familiares que lo cambian todo. Explorará, por tanto, elementos como la hermandad, el abandono o la búsqueda de los orígenes.

Els huérfanos, la nueva serie de TV3 que acaba de comenzar el rodaje

Así será Els huérfanos, la nueva serie de 3Cat

La serie contará con seis capítulos, en los cuales también podremos ver otras caras muy conocidas como Lluís Homar y Anna Azcona. Auquer, Del Río y Riera interpretan a unos hermanos que han vivido sin saber su origen, en una línea temporal actual; mientras que Cuevas y Caballero son unos jóvenes, en la década de los años ochenta, que se ven obligados a tomar la decisión más dura de su vida.

Las huellas de abandono y la dificultad de reconciliar el amor con el daño que les han hecho centran el argumento. Descubrir de dónde vienen transformará la manera en que entienden a sus padres, se miran entre ellos y deciden cómo vivir. Los tres fueron abandonados en una estación de tren cuando eran muy pequeños y crecieron en una familia de adopción. De su vida anterior, solo tienen recuerdos fragmentados: imágenes de unos padres afectuosos y divertidos que un día desaparecieron para siempre.

Cuando Silvia decide indagar en el pasado familiar, las primeras respuestas ponen en duda todo lo que pensaban que sabían. ¿Quiénes eran aquellos padres capaces de convertir su infancia en una aventura y luego dejarlos atrás? Detrás de los recuerdos de sus hijos, emerge la historia de una pareja rodeada de secretos, que tomó unas decisiones que marcaron para siempre el destino de toda la familia.