TV3 y la plataforma 3Cat inician el mes de noviembre con un catálogo que se refuerza con nuevos estrenos en ficción, documentales, entretenimiento y también en la oferta infantil. El martes 3 se estrenará LIA, una serie nueva sobre inteligencia artificial con el talento femenino como protagonista. En estos seis capítulos, Emma Vilarasau se une a un reparto encabezado por Cristina Colom, Clara Sans, Mireia Vilapuig y Laura Viñals. El escenario será un laboratorio de IA en el que cuatro mujeres científicas muy jóvenes se enfrentarán a retos laborales muy exigentes mientras avanzan hacia la madurez.

Y buenas noticias también para los fans de Quim Masferrer, ya que TV3 emitirá la edición especial de El Foraster que grabaron en el Palau Sant Jordi durante el 3Cat en Viu. En ese encuentro multitudinario, el presentador reunió a algunos de los personajes más recordados de los 120 pueblos que ha visitado el programa. El próximo 9 de noviembre en prime time, todos podrán ver cómo fue esta edición más grande del programa.

Emma Vilarasau interpretará a una científica en LIA, la nueva serie de TV3 | 3Cat

Los programas culturales que llegan a TV3 y 3Cat en los próximos días

Y otra fecha a marcar en el calendario, el miércoles 18 de noviembre cuando llegue a la parrilla el nuevo programa de Jordi Cubino. Una de las estrellas de Eufòria impulsa un proyecto inspirado en el universo musical de los años 80 a partir de la figura de su alter ego de la época, David Lyme. El doble seguirá la búsqueda y la formación de un doble que sea capaz de revivir aquel fenómeno en un formato híbrido que combina documental, entretenimiento y cultura pop. Esta banda sonora buscará conectar el recuerdo de David Lyme con el público nostálgico y con nuevas generaciones, según dicen.

También en cultura, cabe destacar el regreso de Tot el temps del món. Este espacio de referencia para la conversación pausada y la prescripción literaria llegará al canal 33 el próximo 9 de noviembre en una nueva etapa. El plató se mantendrá como el espacio habitual de las entrevistas, todo un programa que habla de libros, autores y literatura sin prisas con Andrea Gumes al frente.

Y si nos fijamos en el canal infantil, los más pequeños de la casa estarán entusiasmados cuando sepan que el 14 de noviembre se estrenará en el Super3 la nueva temporada de Fuet. Todos ellos podrán seguir descubriendo la historia universal con humor, ahora con más épocas y personajes por descubrir como Julio César, Mata Hari o Isaac Newton. Además, cuatro días antes podrán bailar y cantar con más aventuras musicales en la tercera temporada de El món del Pot Petit.

Los documentales más destacados de TV3 del mes de noviembre

¿Y qué sabemos de los documentales que podremos ver en TV3 este mes de noviembre? El más esperado es el que conmemora los 150 años de la fundación del Centre Excursionista de Catalunya. Més enllà de les muntanyes se podrá ver en el prime time del 17 de noviembre en TV3, lo que permitirá descubrir cómo es por dentro este espacio de encuentro y de divulgación cultural tan estrechamente vinculado a la historia contemporánea de Cataluña.

El 24 de noviembre, el Sense ficció pondrá el foco en las mujeres que sostienen el sistema de cuidados con L’exèrcit invisible. Esta producción propia de 3Cat sigue las historias de siete mujeres dedicadas a los cuidados en diferentes puntos de Cataluña, tanto en el ámbito familiar como profesional. El documental muestra la precariedad y la falta de reconocimiento de un trabajo esencial y muestra las carencias del sistema de atención a la dependencia, que afectan tanto a las cuidadoras como a las personas que necesitan asistencia.

Lídia Heredia recorrerá la Ruta 66 de los Estados Unidos | TV3

Y para los fans de los Estados Unidos, a partir de este 1 de noviembre tendrán disponible el pulso a la sociedad norteamericana que ha hecho Lídia Heredia. La corresponsal recorre la mítica Ruta 66, de Chicago a Los Ángeles, en un momento marcado por las elecciones a medio mandato. Este reportaje del 30 minuts recoge testimonios de ciudadanos de perfiles diversos y aborda cuestiones como las políticas migratorias, el costo de la vida, el racismo y la polarización alrededor de Donald Trump. Un mosaico de voces y experiencias que busca los matices de un país lleno de contrastes, más allá de las simplificaciones.