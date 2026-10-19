Ester Vázquez se hizo famosa como la Lila del Super3, un personaje que continúan recordándole diez años después de dejar de interpretarlo. Como ocurre con muchos personajes televisivos que dejan de aparecer en antena, en su caso también ha habido muchos fans que se han preguntado qué habrá sido de ella. Pues tenemos buenas noticias para los más curiosos, ya que la actriz acaba de conceder una entrevista en el nuevo programa de Carla Rubio en EVA.

La Bugaderia se ha estrenado con una conversación con esta cara tan conocida para la generación Z, quien ha roto su silencio para repasar su experiencia, la relación con la familia del canal y la trayectoria profesional que ha construido desde entonces. ¿Cómo vivió aquella etapa? ¿Y cómo gestionó tanta popularidad siendo menor de edad?

La Lila fue el personaje que la hizo famosa | EVA

A los telespectadores les hará gracia que haya llevado consigo una prenda de ropa que la representa especialmente, los guantes que utilizaba para interpretar a Lila en el Super3. Ester ha explicado que el equipo se los regaló cuando terminó su etapa allí en un gesto bonito de despedida. Una duda recurrente, en estos casos, tiene que ver con el recuerdo que les queda a los actores después de interpretar un personaje tan icónico. En su caso, recuerda que se lo pasaba muy bien en las grabaciones: «Mientras yo trabajaba no estaba en la escuela, entonces lo prefería. Me lo pasaba muy bien y no se me hizo pesado«.

¿Cómo funcionan las grabaciones cuando eres menor de edad? No la tenían sobreexplotada, asegura: «Eran cuatro horas de ensayo un día y, al día siguiente, cuatro horas más de grabación. Y eso era cada dos semanas, solo, estaba controladísimo y regulado». Ester Vázquez ha satisfecho otra curiosidad, esta vez relacionada con el dinero: «En general se pagaba bien en el Super3. Hubo cositas que después fui aprendiendo de la industria y de negociar, pero eso lo aprendí después».

Eso sí, reconoce que no se puede quejar «en absoluto» porque ha podido hacer muchas cosas gracias a aquel sueldo. Sus padres fueron los encargados de gestionar el dinero que le pagaban mientras ella era menor y está muy contenta porque no tocaron «nada» de todo aquello: «Siempre me preguntaban si me parecía bien hacer esto o aquello… Yo no sabía, realmente, qué estaban haciendo en el banco pero me abrieron dos cuentas bancarias, pusieron el dinero y me dijeron que cuando tuviera 18 años los gestionaría«.

«Por suerte, me inculcaron que el dinero cuesta mucho de ganar y no se lo gastaron por el camino. Me recomendaron que, cuando los tuviera todos juntos, no los gastara de golpe, que cuesta mucho de ganar», explica.

Ester Vázquez reivindica todo el trabajo que ha hecho después del Super3

El problema de interpretar un personaje así durante tanto tiempo es el peligro de encasillarte. En esta entrevista, Ester Vázquez ha querido reivindicar el trabajo que hizo en aquel programa: «Las actrices infantiles tenemos la misma formación, somos actores, somos actrices, somos cantantes, gente que nos hemos formado y podemos hacer otra cosa más allá de lo infantil». Y es que muchos no saben todo lo que ha hecho después de aquella etapa: «No odié a Lila porque era la niña mimada. Si quería el cabello largo, lo hacían; pedía cambiar de vestuario y también. No me puedo quejar porque todo lo que pedía me lo daban, pero sí que en los años posteriores, mucha gente de la industria, me decía que no había hecho nada más».

«Pues he hecho una película, más de 20 cortometrajes, he estado en el Festival de San Sebastián, en el Atlántida Film Fest, he estado sacando música por mi cuenta y en diferentes musicales… Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en dos musicales y me estoy formando en producción. Que no aparezcas en pantalla no significa que no seas actriz. Existe una cosa que se llama teatro o el circuito de festivales», ha añadido con contundencia. «Inicialmente me daba rabia, pero ahora que también tengo mi currículo y ya solo está el Super3, que hay muchas otras cosas, pues estoy bien«, ha reconocido.

Ester Vázquez reivindica todo el trabajo que ha hecho después del Super3 | EVA

Qué se ha hecho de Lila del Super3? | EVA

No contenta con todo esto, Ester también ha respondido con sinceridad cuando le han preguntado si ve posible un reencuentro de la familia del Super3 y cómo era, realmente, su relación: «La podríamos mantener mejor. Pelea, pelea… algo habíamos tenido«. Una reunión puntual le parecería «muy bonita», pero no volvería a hacer la serie: «Nosotros ya estuvimos diez años, se debe dejar hacer a otras personas. Cuando lo dejé ya no había ningún niño allí».