3Cat quiere hacer crecer la comunidad infantil del Super3 y, para lograrlo, ha ideado una estrategia reforzada con más de 100 experiencias para niños y niñas en todo el país. Treinta y cinco años después de su nacimiento, la cadena ofrecerá un montón de planes con más espectáculos, libros, pódcasts y más música. ¿La idea? Combinar contenidos audiovisuales, de calidad y en catalán, con actividades presenciales que acerquen todo este universo a las familias. La inauguración de un nuevo teatro de 200 plazas en el espacio Fantàstix de la calle Rosselló y el estreno de un musical propio son dos de las grandes apuestas de esta nueva etapa.

El panorama audiovisual ha cambiado radicalmente desde que el canal comenzó a acompañar a los niños y niñas de Cataluña, pero la dirección mantiene intacta la voluntad de conseguir que los personajes más queridos por los pequeños también formen parte de su vida cotidiana y lo hará con una apuesta decidida por las experiencias presenciales. Esta nueva estrategia tendrá una de sus principales expresiones en la inauguración de este teatro propio, este fin de semana, un espacio de nueva construcción con disposición a la italiana y capacidad para 200 espectadores. La primera gran propuesta será El secret lluminós del Super3, el musical que inaugurará este nuevo espacio y que demuestra que no quieren que la comunidad se limite al consumo audiovisual. El espectáculo se podrá ver los sábados y domingos a las 12.00 y a las 17.00 hasta el 17 de enero de 2027, con funciones especiales durante las fiestas de Navidad. El musical combina una historia original con humor, música, interpretación y proyecciones, y está pensado para familias con niños a partir de tres años.

La obra de teatro está dirigida a niños a partir de 3 años | J. N.

Rosa Romà, la presidenta de 3Cat, ha reivindicado la importancia de esta apuesta en un contexto en el que el uso social del catalán entre los más pequeños continúa siendo un reto: «El Super3 siempre ha sido más que un canal de televisión, ha sido un club», ha recordado. Por eso, la corporación quiere recuperar y ampliar esta dimensión comunitaria, conectando con los niños desde diferentes ventanas y acompañándolos también cuando juegan, leen o salen a la calle. Quieren generar momentos y experiencias compartidas fuera de casa para hacer crecer una comunidad que ya cuenta con cerca de 400.000 miembros del Club Super3.

Un nuevo teatro y más superexperiencias para los niños

El nuevo teatro será uno de los grandes motores de esta expansión. Además de El secret lluminós del Super3, la programación incluirá la tercera temporada de Mac Mec Mic, del 28 de noviembre al 17 de enero, y nuevas propuestas vinculadas a los personajes del canal. Una de las más destacadas llegará para Navidad: Titó, el musical: la superexcursió, que se representará en el Teatre Tívoli desde el 5 de diciembre y durante todas las fiestas de Navidad, cuando trasladará al escenario el universo del personaje que se ha convertido en uno de los grandes fenómenos infantiles de 3Cat.

Pero la apuesta por las experiencias inmersivas no terminará aquí. El Super3 también quiere ampliar la presencia de sus personajes en espacios físicos y actividades pensadas para que los niños puedan interactuar con sus universos favoritos. Entre las iniciativas hay una sala inmersiva de 1.000 metros cuadrados que quiere estimular la creatividad de los más pequeños y convertirlos en protagonistas de nuevas experiencias.

El musical se dirige a los más pequeños de la casa – Pau Venteo/ 3Cat

Los libros, los juegos, los juguetes y la música también tendrán un papel importante en esta estrategia. Entre las novedades editoriales habrá títulos como Titó, excursió a la granja, Mic, un cau a l’hivern, Cançonarres de Nadal, En Titó i el tió de Nadal y Les aventures del Beta 6. También se ampliará la oferta de juegos con nuevas propuestas protagonizadas por Titó y Mic, y se pondrán a la venta nuevos productos, como el peluche del Minimic, pensado para llevarlo en el cochecito o en la mochila. El fenómeno de Mic ya ha conseguido vender 300.000 peluches, lo que demuestra su gran éxito.

Además, el Super3 estrenará una nueva tienda en línea con sus productos y ampliará la oferta musical con nuevas canciones de los Beta y de Fa La La. También se reforzará el catálogo de pódcasts con nuevos capítulos de Explica’m un Mic y Em dic Goa, así como nuevas propuestas como Som família y Van fer història.

La dirección de 3Cat presenta las novedades del Super3 | J. N.

Les tres bessones se renuevan con una versión más moderna

La nueva estrategia también implica adaptar la programación a los intereses de las diferentes franjas de edad. Rosa Torres, jefa de contenidos del Super3, ha explicado que la voluntad es mantener los éxitos consolidados, pero llevarlos más allá y ampliar la oferta, especialmente para los niños de entre 7 y 12 años, con contenidos que puedan sentir como propios.

Entre los personajes que continuarán teniendo un papel destacado está Mic, que quieren convertir en un compañero habitual de los más pequeños desde muy temprano, incluso durante los paseos en el cochecito. También continuará creciendo el fenómeno de Titó, que seguirá descubriendo rincones de Cataluña, tradiciones y oficios a través de sus excursiones. La programación mantendrá, además, propuestas como Una mà de contes, las canciones de Fa La La y las series Patrulla peluda. Uno de los titulares, la creación de una versión más moderna de Les tres bessones, que iniciarán una nueva etapa con una versión más moderna que se estrenará el próximo 30 de diciembre también con un gran acto en la sala Fantàstix.

En cuanto a los más grandes, los Beta continuarán siendo una de las apuestas principales, con más pódcasts, canciones y conciertos. También regresarán la cuarta temporada de Fuet, dedicada a explicar la historia de Cataluña, TikTak Factory, con retos de manualidades, y Manduka, con recetas elaboradas con la participación de personajes conocidos. El concurso escolar Fang reunirá a más de 2.000 alumnos, mientras que también se mantendrán títulos internacionales como Doraemon y Pokémon y se incorporarán o reforzarán ficciones como The Sisters, Miraculous Ladybug, One Piece, Captain Tsubasa y Bola de Drac.

La presentación ha mostrado todo lo que tienen previsto para los próximos meses | 3Cat

Entre las novedades destaca Festa la festa, un programa presentado por Lildami que ayudará a los niños a organizar celebraciones temáticas para hacer realidad sus sueños. También llegará Supercampament, un formato protagonizado por diez niños y niñas que han convivido en medio de la naturaleza, aislados y aprendiendo técnicas de supervivencia.

Más de 100 eventos y una apuesta digital que sigue creciendo

Las actividades presenciales convivirán con una estrategia digital cada vez más amplia. 3Cat quiere que los contenidos del Super3 tengan una presencia más allá de la televisión y la plataforma, con producciones específicas para canales como YouTube, pódcasts y redes sociales. Según los datos presentados por la corporación, el consumo en YouTube ha crecido un 31% y los contenidos del Super3 allí acumulan tres millones de reproducciones. En Instagram, el alcance ha aumentado un 56% durante el último año, hasta llegar a 1,5 millones.

Pero la televisión sigue siendo una pieza importante de este ecosistema. El Super3 ha registrado una cuota de pantalla media del 14,3% entre los niños de hasta 14 años y alcanza a más de 1,1 millones de telespectadores únicos. También destaca el crecimiento del InfoK, que después de su reformulación ha conseguido un 27% más de reproducciones en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior.

La obra musical del Super3 | J. N.

En paralelo, el Club Super3 continuará impulsando actividades gratuitas y propuestas culturales en toda Cataluña. En total, hay previstas 200 actividades vinculadas al club, además de presencia en ferias y festivales como Sant Jordi, el Festival Zoom y el Manga Barcelona, donde se estrenará la trigésima temporada de Detectiu Conan. También se preparan preestrenos y actos exclusivos para que los niños puedan descubrir nuevas producciones en compañía de sus personajes favoritos. La corporación también ha valorado muy positivamente la experiencia de 3Cat en viu, que reunió diferentes universos de la casa y tuvo una gran acogida, hasta el punto de que hubo espectadores que no pudieron acceder. La voluntad es mantener este formato conjunto, que permite que los niños también se acerquen a otros contenidos de 3Cat, como Eufòria o Crackòvia.

Con todas estas iniciativas, el Super3 quiere consolidarse como mucho más que una oferta de contenidos audiovisuales: un universo de referencia para los niños, presente en las pantallas, pero también en los teatros, las librerías, los festivales y los espacios de juego. Treinta y cinco años después, el reto es seguir conectando con las nuevas generaciones y conseguir que crecer con contenidos en catalán sea también una experiencia que se pueda vivir y compartir fuera de casa.