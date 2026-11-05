3Cat vol fer créixer la comunitat infantil del Super3 i, per aconseguir-ho, ha ideat una estratègia reforçada amb més de 100 experiències per a nens i nenes arreu del país. Trenta-cinc anys després del seu naixement, la cadena oferirà un munt de plans amb més espectacles, llibres, pòdcasts i més música. La idea? Combinar continguts audiovisuals, de qualitat i en català, amb activitats presencials que apropin tot aquest univers a les famílies. La inauguració d’un nou teatre de 200 places a l’espai Fantàstix del carrer Rosselló i l’estrena d’un musical propi són dues de les grans apostes d’aquesta nova etapa.
El panorama audiovisual ha canviat radicalment des que el canal va començar a acompanyar els nens i nenes de Catalunya, però la direcció manté intacta la voluntat d’aconseguir que els personatges més estimats pels petits també formin part de la seva vida quotidiana i ho farà amb una aposta decidida per les experiències presencials. Aquesta nova estratègia tindrà una de les seves principals expressions en la inauguració d’aquest teatre propi, aquest cap de setmana, un espai de nova construcció amb disposició a la italiana i capacitat per a 200 espectadors. La primera gran proposta serà El secret lluminós del Super3, el musical que inaugurarà aquest nou espai i que demostra que no volen que la comunitat es limiti al consum audiovisual. L’espectacle es podrà veure els dissabtes i diumenges a les 12.00 i a les 17.00 fins al 17 de gener del 2027, amb funcions especials durant les festes de Nadal. El musical combina una història original amb humor, música, interpretació i projeccions, i està pensat per a famílies amb infants a partir de tres anys.
Rosa Romà, la presidenta de 3Cat, ha reivindicat la importància d’aquesta aposta en un context en què l’ús social del català entre els més petits continua sent un repte: “El Super3 sempre ha estat més que un canal de televisió, ha estat un club”, ha recordat. Per això, la corporació vol recuperar i ampliar aquesta dimensió comunitària, connectant amb els infants des de diferents finestres i acompanyant-los també quan juguen, llegeixen o surten al carrer. Volen generar moments i experiències compartides fora de casa per fer créixer una comunitat que ja compta amb prop de 400.000 membres del Club Super3.
Un nou teatre i més superexperiències per als infants
El nou teatre serà un dels grans motors d’aquesta expansió. A banda de El secret lluminós del Super3, la programació inclourà la tercera temporada de Mac Mec Mic, del 28 de novembre al 17 de gener, i noves propostes vinculades als personatges del canal. Una de les més destacades arribarà per Nadal: Titó, el musical: la superexcursió, que es representarà al Teatre Tívoli des del 5 de desembre i durant totes les festes de Nadal, quan traslladarà a l’escenari l’univers del personatge que s’ha convertit en un dels grans fenòmens infantils de 3Cat.
Però l’aposta per les experiències immersives no s’acabarà aquí. El Super3 també vol ampliar la presència dels seus personatges en espais físics i activitats pensades perquè els infants puguin interactuar amb els seus universos preferits. Entre les iniciatives hi ha una sala immersiva de 1.000 metres quadrats que vol estimular la creativitat dels més petits i convertir-los en protagonistes de noves experiències.
Els llibres, els jocs, les joguines i la música també tindran un paper important en aquesta estratègia. Entre les novetats editorials hi haurà títols com Titó, excursió a la granja, Mic, un cau a l’hivern, Cançonarres de Nadal, En Titó i el tió de Nadal i Les aventures del Beta 6. També s’ampliarà l’oferta de jocs amb noves propostes protagonitzades pel Titó i el Mic, i es posaran a la venda nous productes, com el peluix del Minimic, pensat per portar-lo al cotxet o a la motxilla. El fenomen del Mic ja ha aconseguit vendre 300.000 peluixos, cosa que demostra el seu gran èxit.
A més, el Super3 estrenarà una nova botiga en línia amb els seus productes i ampliarà l’oferta musical amb noves cançons dels Beta i de Fa La La. També es reforçarà el catàleg de pòdcasts amb nous capítols d’Explica’m un Mic i Em dic Goa, així com noves propostes com Som família i Van fer història.
Les tres bessones es renoven amb una versió més moderna
La nova estratègia també implica adaptar la programació als interessos de les diferents franges d’edat. Rosa Torres, cap de continguts del Super3, ha explicat que la voluntat és mantenir els èxits consolidats, però portar-los més enllà i ampliar l’oferta, especialment per als infants d’entre 7 i 12 anys, amb continguts que puguin sentir com a propis.
Entre els personatges que continuaran tenint un paper destacat hi ha el Mic, que volen convertir en un company habitual dels més petits des de ben aviat, fins i tot durant els passejos amb el cotxet. També continuarà creixent el fenomen del Titó, que seguirà descobrint racons de Catalunya, tradicions i oficis a través de les seves excursions. La programació mantindrà, a més, propostes com Una mà de contes, les cançons de Fa La La i les sèries Patrulla peluda. Un dels titulars, la creació d’una versió més moderna de Les tres bessones, que iniciaran una nova etapa amb una versió més moderna que s’estrenarà el pròxim 30 de desembre també amb un gran acte a la sala Fantàstix.
Pel que fa als més grans, els Beta continuaran sent una de les apostes principals, amb més pòdcasts, cançons i concerts. També tornaran la quarta temporada de Fuet, dedicada a explicar la història de Catalunya, TikTak Factory, amb reptes de manualitats, i Manduka, amb receptes elaborades amb la participació de personatges coneguts. El concurs escolar Fang reunirà més de 2.000 alumnes, mentre que també es mantindran títols internacionals com Doraemon i Pokémon i s’incorporaran o reforçaran ficcions com The Sisters, Miraculous Ladybug, One Piece, Captain Tsubasa i Bola de Drac.
Entre les novetats destaca Festa la festa, un programa presentat per Lildami que ajudarà els infants a organitzar celebracions temàtiques per fer realitat els seus somnis. També arribarà Supercampament, un format protagonitzat per deu nens i nenes que han conviscut enmig de la natura, aïllats i aprenent tècniques de supervivència.
Més de 100 esdeveniments i una aposta digital que continua creixent
Les activitats presencials conviuran amb una estratègia digital cada vegada més àmplia. 3Cat vol que els continguts del Super3 tinguin una presència més enllà de la televisió i la plataforma, amb produccions específiques per a canals com YouTube, pòdcasts i xarxes socials. Segons les dades presentades per la corporació, el consum a YouTube ha crescut un 31% i els continguts del Super3 allà acumulen tres milions de reproduccions. A Instagram, l’abast ha augmentat un 56% durant l’últim any, fins a arribar a 1,5 milions.
Però la televisió continua sent una peça important d’aquest ecosistema. El Super3 ha registrat una quota de pantalla mitjana del 14,3% entre els infants de fins a 14 anys i arriba a més d’1,1 milions de teleespectadors únics. També destaca el creixement de l’InfoK, que després de la seva reformulació ha aconseguit un 27% més de reproduccions al setembre en comparació amb el mateix mes de l’any anterior.
En paral·lel, el Club Super3 continuarà impulsant activitats gratuïtes i propostes culturals arreu de Catalunya. En total, hi ha previstes 200 activitats vinculades al club, a més de presència en fires i festivals com Sant Jordi, el Festival Zoom i el Manga Barcelona, on s’estrenarà la trentena temporada de Detectiu Conan. També es preparen preestrenes i actes exclusius perquè els infants puguin descobrir noves produccions en companyia dels seus personatges preferits. La corporació també ha valorat molt positivament l’experiència de 3Cat en viu, que va reunir diferents universos de la casa i va tenir una gran acollida, fins al punt que hi va haver espectadors que no van poder accedir-hi. La voluntat és mantenir aquest format conjunt, que permet que els infants també s’apropin a altres continguts de 3Cat, com Eufòria o Crackòvia.
Amb totes aquestes iniciatives, el Super3 vol consolidar-se com molt més que una oferta de continguts audiovisuals: un univers de referència per als infants, present a les pantalles, però també als teatres, les llibreries, els festivals i els espais de joc. Trenta-cinc anys després, el repte és continuar connectant amb les noves generacions i aconseguir que créixer amb continguts en català sigui també una experiència que es pugui viure i compartir fora de casa.