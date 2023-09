Vicent Sanchis assenyala Aragonès per la crisi del Súper3 i l’acusa de “deslleial”

L’exdirector de TV3, Vicent Sanchis, ha carregat amb duresa contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per haver criticat al Parlament la gestió de la CCMA i TV3 durant la crisi del canal Súper3 dels darrers anys. En declaracions a Catalunya Ràdio, l’actual director general del Grup Món i director del Món Economia ha assenyalat directament Aragonès com un dels responsables de la pèrdua d’influència del canal infantil i li ha recordat que ell va ser conseller d’Economia durant molts anys. “Totes les partides dels pressupostos passaven pel seu departament”, ha etzibat. Sanchis ha acusat el president de la Generalitat de “deslleial” per haver utilitzat els problemes de finançament de la cadena pública per intentar desgastar Junts.

“No pot ser carregar-se el Club Super3 i que una generació d’infants d’aquest país hagi crescut sense referents audiovisuals en català”, va dir Aragonès durant el seu torn de rèplica a la intervenció de Junts en el debat de política general. “Aquest no pot ser el model; el model és el contrari, que és el que estem fent nosaltres”. Sanchis ha considerat que les paraules del president de la Generalitat són una “injustícia molt bèstia” i ha lamentat que el debat sobre el paper de TV3 hagi acabat al fangar polític del Parlament. “Si TV3 no tenia més pressupost i no podia fer més coses és perquè el govern deia que no hi havia diners”, assegura Sanchis. “I jo ho entenia”.

Els anys horribles de TV3

El periodista, que va estar al capdavant de la cadena pública entre el 2017 i el 2022, ha recordat que TV3 ha passat uns “anys horribles”, primer amb el Procés i després amb la pandèmia de la Covid-19. En els últims anys la publicitat ha caigut amb força i la cadena ha passat per moltes dificultats econòmiques. “Quan jo arribo a TV3 em trobo una situació molt dura, no teníem diners”, ha relatat. “Era difícil omplir la graella de TV3, imagina’t la resta de canals”. Sanchis també ha lamentat els efectes que poden tenir les declaracions d’Aragonès en el futur. “No es pot imaginar el mal que ha fet”, ha afegit. “Tira pedres sobre la seva pròpia teulada”.

