Junts insta Aragonès a “rectificar o convocar eleccions”

El president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha replicat el discurs del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el debat de política general al Parlament i l’ha instat a “donar un cop de timó” i triar entre rectificar i recuperar la majoria independentista del 52% o convocar eleccions. “Doni un cop de timó o només li quedarà l’alternativa indefugible de convocar eleccions. Intenti que no sigui una legislatura del tot fallida: o rectificació o eleccions. No faci perdre més temps“, ha exclamat.

Batet ha retret als republicans “el fals diàleg” amb el govern espanyol perquè “quan es decideix anar a Madrid amb el suport de 33 diputats i no del 52% es perd força”. “President, Catalunya no mereix aquesta agonia, Catalunya mereix més i ha arribat l’hora de fer autocrítica, per patriotisme hauria de rectificar”, ha reclamat alhora que li ha recordat que “és president gràcies a la majoria dels vots del 52% independentista”. “Passi de les paraules als fets”, ha reclamat Batet a Aragonès perquè aquest és “l’últim tren, l’última oportunitat”.

També li ha etzibat que “no pot governar en les condicions actuals” perquè així, amb 33 diputats, “no es va enlloc”. “Davant d’un Govern apagat, amb enorme debilitat, ineficient en la gestió i amb una manca de credibilitat per a la negociació amb l’Estat, només pot tenir sentit acabar la legislatura si hi ha un canvi de rumb”, ha advertit.

“Si no fa res, d’aquí a un any encara estarà pitjor. Més aïllat, més dèbil i amb més agonia”, l’ha avisat. “Davant aquest autèntic desgovern, Junts treballarà de manera responsable i constructiva” perquè, segons Batet, la formació “té una actitud exigent i de fermesa davant l’estat espanyol, com hem demostrat”. “No es pot confondre diàleg amb negociació”, ha reblat.

Albert Batet al debat de política general al Parlament de Catalunya 27.09.2023 / Mireia Comas

Negociació a Madrid

En plena negociació per a la investidura de Pedro Sánchez, des de Junts per Catalunya han intentat marcar distàncies entre la seva estratègia i la d’ERC i ha ressaltat que “durant quatre anys han tingut 13 diputats. I s’ha fet més en quatre setmanes que en quatre anys”. “Benvinguts a la negociació, a l’amnistia i l’autodeterminació”, ha ironitzat

El president del grup parlamentari de Junta també ha subratllat que la seva recepta per a la negociació es basa en tres pilars: “aguantar la posició per resoldre el conflicte polític i tenir clar que amb els partits espanyols no s’hi pot confiar i prudència, humilitat, discreció, no parlar en nom de tercers i no negociar a través dels mitjans”.

Batet critica l’Acord de Claredat

D’altra banda, li ha recordat que en el debat d’ara fa un any va renunciar al 52% independentista a la cambra catalana i va triar “un altre camí” i va preferir “la falsa comoditat” de governar en solitari. En aquest sentit, ha recordat que Junts va decidir sortir del Govern després del cessament de Jordi Puigneró com a vicepresident i ha manifestat que “des d’aleshores la legislatura ha entrat en punt mort” i la governabilitat “ha anat a pitjor en tots els sentits”. També li ha retret que no hagi reunit tot l’independentisme “ni una sola vegada”.

En aquest àmbit, ha criticat que el Govern no respecti les decisions del Parlament perquè “les votacions que perd no les compleix” i ha posat l’exemple de l’Acord de Claredat. “O com s’entén que la proposta estrella de l’Acord de Claredat tiri endavant sabent que no hi ha una majoria parlamentària que li doni suport?”, s’ha preguntat.