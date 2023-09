Aragonès reclama a Sánchez un compromís pel referèndum si vol ser investit

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha donat per feta l’amnistia i ha reclamat al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que, si vol ser investit president espanyol, es comprometi a negociar durant la nova legislatura espanyola (2023-2027) “la fórmula” per resoldre el conflicte polític amb l’estat espanyol i permetre un referèndum d’autodeterminació. Aragonès ha apuntat que el conflicte de sobirania no és de “convivència” ni “d’encaix” o “acomodació”, i que, per tant, no es pot resoldre parlant de “retrobament”, o amb “bones paraules” ni un “tarannà més obert”. En aquest sentit, ha demanat al PSOE “valentia, decisió, generositat i democràcia”.

En l’inici de curs parlamentari, Aragonès ha deixat clar que el pròxim govern espanyol ha d’obrir “aquesta porta” si vol comptar amb el suport dels partits independentistes i ha instat Sánchez a “prendre nota” i “permetre a Catalunya fixar les condicions per votar” perquè “no n’hi ha prou amb presentar-se amb l’espantall del retorn de la dreta i l’extrema dreta”. En aquest sentit, ha avisat que “seria un greu error no aprofitar l’oportunitat que ens han brindat les urnes” i ha remarcat que “com a president estic preparat i no escatimaré esforços per tirar endavant la resolució del conflicte i la resolució del conflicte passa perquè Catalunya voti”. “Per mi aquesta és la condició que l’independentisme ha de posar damunt la taula”, ha subratllat.

“Els grups independentistes tenen la clau de la governabilitat de l’Estat i cal utilitzar-la per aconseguir el compromís que Catalunya voti”, ha deixat clar a l’inici del debat de política general al Parlament, que s’ha iniciat avui i s’allargarà fins divendres. “Amnistia i autodeterminació, democràcia i llibertat” i, en aquesta línia, el president de la Generalitat ha reivindicat la seva proposta d’Acord de Claredat -que va presentar ara fa un any, al debat de política general del 2022-, com a eina per resoldre el conflicte a partir d’un referèndum.

Debat de política general al Parlament. Barcelona 26.09.2023 / Mireia Comas

Rebre Puigdemont i Rovira a Palau

D’altra banda, ha donat per feta l’amnistia i ha assegurat que “serà una realitat”, però ha destacat que la mesura de gràcia “no és el punt final, és el punt de partida” de la negociació amb els socialistes espanyols per facilitat la investidura del líder del PSOE. “Amb l’amnistia en camí, ha arribat l’hora per obrir pas perquè Catalunya decideixi el seu futur de Catalunya com a nació”, ha dit, i ha afegit que és un reclam que Catalunya està demanant des del 2012 i ara, segons ell, “tenim l’oportunitat d’obrir i entrat en la negociació i en la conjuntura d’avui”.

Pere Aragonès ha insistit al llarg del seu discurs que la mesura de gràcia per “acabar amb la repressió” serà “un fet” perquè “defensar la democràcia no és cap delicte” i, en aquest sentit, ha dit que en els pròxims mesos espera “poder rebre al Palau de la Generalitat el president Puigdemont, Marta Rovira i la resta d’exiliats i exiliades com ho vaig fer amb els presos i preses polítiques”. “Els podrem rebre perquè estem fent tot el possible a posar fi a sis anys d’exili”, ha ressaltat.

Missatge a Feijóo

També ha aprofitat l’inici del seu discurs per fixar posició respecte de la investidura que es discuteix al Congrés des d’aquest dimarts amb el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, com a protagonista. Dues hores abans de l’inici del debat a Madrid, Pere Aragonès ha incidit que “Catalunya és i serà decisiva” i té “la clau de la governabilitat de l’Estat” des del 23-J. “Catalunya va frenar la dreta i l’extrema dreta a les eleccions de finals de juliol. Per això aquesta setmana el senyor Núñez Feijoo fracassarà, perquè Catalunya l’ha derrotat”, ha reblat.