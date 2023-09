Feijóo arriba al debat d’investidura sense el suport garantit

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, arriba al debat d’investidura sense tenir garantit tot el suport que necessita. De moment, i tret que es produeixi una sorpresa, Feijóo només disposa del ‘sí’ de 172 diputats, és a dir, els dels seus propis membres del partit, els de l’extrema dreta de Vox i els d’UPN i Coalició Canària. Per tant, si tot segueix el pla previst, a Feijóo encara li quedarien 4 escons per arribar a la majoria absoluta. Així, doncs, els populars apel·len als socialistes a “rebel·lar-se” en contra de la llei d’amnistia que estan negociant amb l’independentisme i, en lloc de donar suport a una possible nova investidura de Sánchez, votar a favor de Feijóo.

El debat començarà aquest dimarts a les 12 h amb la presentació de la candidatura de Feijóo. Segons l’article 171 de la Constitució hauria d’exposar “el programa polític del govern que pretén formar i sol·licitar la confiança de la cambra”. En aquest sentit, des del PSOE lamenten que Feijóo encara no hagi explicat en cap moment quina és la seva proposta política de govern. L’acusen de només centrar-se a carregar contra les seves propostes per aconseguir suports, com amb la manifestació en contra de l’amnistia d’aquest cap de setmana, en lloc de fer política: “Demà es presenta com a candidat a la investidura per a ser president del Govern, però encara no sabem quin és el seu model de país, cap a on vol que Espanya avanci”, etziba el portaveu socialista a l’Ajuntament de Madrid, Reyes Maroto.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en l’acte final de campanya del 23-J a Corunya / ACN

Després de l’exposició inicial de Feijóo, els diferents grups parlamentaris començaran les seves intervencions, ordenades de major a menor representació dins la cambra baixa. Després del PSOE, i de la possible rèplica de Feijóo, serà el torn de la resta de formacions, que també disposaran de 30 minuts cadascuna i a les quals Feijóo també pot replicar de manera individual o conjunta. L’encarregada de tancar el debat és la portaveu dels populars Cuca Gamarra. Un cop acabi el debat, el dimecres, tindrà lloc la primera votació. Serà pública i per crida, és a dir, que es menciona els diputats un a un per ordre alfabètic a partir d’una lletra elegida a l’atzar, i aquests hauran de dir en veu alta “sí”, “no” o “abstenció”.

El PP nega la crida al transfuguisme

Tot i les crides a “rebel·lar-se” contra la llei d’amnistia, Gamarra ha volgut negar rotundament que des del PP estiguin “apel·lant al transfuguisme” com l’acusa el PSOE. “El que estem denunciant és un gran frau als seus propis electors i apel·lem a les consciències”, comenta.