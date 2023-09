Asens creu que posar l’autodeterminació sobre la taula “dificulta” un acord

El principal negociador de Sumar escollit per parlar amb Junts, Jaume Asens, creu que posar l’autodeterminació sobre la taula de negociacions és un error perquè “dificulta” la possibilitat d’arribar a un acord. En les hores prèvies al debat d’investidura d’Alberto Núñez Feijóo, el negociador de Sumar ja mira més enllà i creu que s’ha de treballar a poc a poc una possible investidura de Pedro Sánchez. Per fer-ho, però, creu que cal anar pas a pas i centrar-se ara a parlar “d’amnistia” per evitar “cremar etapes”: “És un error cremar etapes. Ara estem negociant l’amnistia i s’ha d’anar pas a pas”, argumenta en una entrevista a la cadena SER.

“Si posem tantes reivindicacions sobre la taula, a l’altra banda es posaran nerviosos. No cal córrer més del compte”, avisa el negociador designat per Yolanda Díaz. En aquesta mateixa entrevista, Asens situa el president a l’exili, Carles Puigdemont, com l’encarregat de decidir si hi ha investidura de Sánchez o no. De fet, el negociador creu que, en aquests moments, qui mana “de forma més clara i evident” a Junts i s’ha convertit en el “principal interlocutor” dins el partit és Puigdemont. En aquest context, Asens valora que Junts hagi iniciat una via de diàleg que deixi enrere la confrontació, però creu que encara és molt d’hora per parlar d’autodeterminació.

El president d’Unides Podem al Congrés dels Diputats, Jaume Asens | ACN

L’oportunisme de l’amnistia

Segons el negociador de Sumar, el camí cap a l’amnistia és “irreversible”, però creu que el PSOE ha fixat aquest rumb “per oportunisme i no per convicció”. Tot i que creu que seria millor que els socialistes ho haguessin fet per convicció per tal d’obrir un debat de fons, remarca que tampoc li sembla greu, ja que recorda que el PSOE també va aprovar la reforma laboral perquè necessitava els vots de Podem. El negociador de Sumar també creu que durant els últims ha quedat clar que Feijóo no és qui mana, sinó que són Isabel Díaz Ayuso i José María Aznar els qui lideren el partit.