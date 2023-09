Així pots viatjar sense gastar ni un euro per tota la Unió Europea

Viatjar és la millor manera per descobrir món, però per fer-ho calen diners. La Unió Europea, però, compta amb un programa especial perquè totes aquelles persones joves que vulguin viatjar ho puguin fer sense gastar ni un euro. Es tracta de DiscoverUE, una acció que s’emmarca dins el programa Erasmus que ofereix als joves majors de 18 anys l’oportunitat d’explorar la diversitat d’Europa, atorgant-los abonaments de viatges per no haver de gastar diners. La inscripció està oberta fins al 18 d’octubre, i totes aquelles persones que accedeixin al programa rebran en els pròxims dies els abonaments per poder viatjar des d’aquesta tardor fins a desembre de 2025.

L’objectiu que té la Unió Europea amb aquesta iniciativa és que totes aquelles persones que accedeixen a aquest programa puguin gaudir del patrimoni i la riquesa cultural europea sense la necessitat de gastar-se diners. És per això que totes les persones que siguin seleccionades per formar part de Discover rebran uns abonaments de viatge i una Targeta Europea de la Joventut per a aconseguir descomptes en museus, activitats d’aprenentatge, transport local, esports, allotjament i menjar. És a dir, viatjar serà pràcticament gratuït. També cal tenir en compte que aquest programa té alguns condicionants. Els abonaments de transport gratuïts només inclouen bitllets de tren, tot i que es pot sol·licitar un bitllet d’avió en cas de viure en illes o persones allunyades.

Un avió de Ryanair enlairant-se de l’Aeroport de Lleida-Alguaire | ACN

Els requisits per accedir al programa

Aquest programa només està disponible per a totes persones que acaben de fer els 18 anys, és a dir, els nascuts l’any 2005. Un altre dels requisits necessaris per poder formar part del programa Discover és viure en un dels països membres de la Unió o d’un tercer país associat al programa Erasmus com Irlanda, Liechtenstein, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia i Turquia. La candidatura d’accés a la iniciativa es fa en línia a través de la seva pàgina web. El termini per sol·licitar accés al programa es mantindrà obert fins al 18 d’octubre.