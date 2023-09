Així pots viatjar gratis amb AVE durant els pròxims tres mesos

Després de l’èxit absolut de la campanya de transport pràcticament gratuït que ha suposat l’abonament ‘Verano Joven’, des de la companya de trens d’alta velocitat (AVE) volen seguir impulsant mesures d’aquesta mena per atreure més clientela jove, com la que ha freqüentat aquest servei durant tot l’estiu. Segons les dades facilitades per la companyia ferroviària estatal, en els dos primers mesos de posada en marxa d’aquest abonament, Renfe va vendre més d’un milió i mig de bitllets. Davant l’èxit d’aquesta iniciativa i tenint en compte que els preus continuen a l’alça, Renfe ha anunciat una nova campanya d’aquestes característiques. Aquesta ampliació està disponible des del 15 de setembre i es mantindrà fins al 15 de desembre.

Qui la pot fer servir?

Només podran optar a aquests tres mesos de viatges gratuïts amb els trens d’alta velocitat de Renfe aquelles persones que ja hagin fet servir l’abonament ‘Verano Joven’ aquest estiu. Ara bé, cal complir tres requisits molt clars:

Haver nascut entre l’1 de gener de 1993 i el 31 de desembre de 2005, tots dos inclosos.

Haver fet servir l’abonament ‘Verano Joven’

Ser membre del programa de fidelització ‘Más Renfe’

Així doncs, la companyia assegura que complint tots aquests requisits, cada persona disposarà d’un descompte de la totalitat del preu del bitllet d’AVE per cada dos viatges que hagi fet amb l’abonament estival.

Un tren de Rodalies operat per Renfe a l’estació de Gavà | ACN (Albert Segura)

Com aconseguir els bitllets?

Per aconseguir els bitllets, és necessari rebre un correu de Renfe especificant-te aquesta nova oferta. La companyia només els farà arribar a totes aquelles persones que compleixin amb els requisits. Dins d’aquest correu hi consta un codi QR amb el descompte. És a dir, per cada dos viatges que cadascú hagi fet amb l’abonament especial implementat aquest estiu, Renfe facilitarà un codi de descompte. A l’hora d’adquirir el bitllet a través de la web o l’app de Renfe, l’usuari haurà d’accedir al seu perfil Més Renfe i, a l’hora de pagar, introduir el codi descompto que facilita Renfe en els citats correus electrònics.