Polònia posa fi a l’enviament d’armes a Ucraïna per la disputa sobre el gra

El primer ministre de Polònia, Mateusz Morawiecki, ha assegurat aquest dijous que deixaran d’enviar armament a les tropes ucraïneses. Els arguments que donen des del país és la voluntat de centrar-se a enfortir el seu propi exèrcit, per la qual cosa consideren que continuar enviant el seu armament a Kíiv és contraproduent pels seus objectius: “Ja no estem enviant armes a Ucraïna perquè ara estem equipant a Polònia amb armes més modernes”, assegura Morawiecki. Ara bé, tot i aquestes declaracions, el govern polonès també ha volgut deixar molt clar que posar fi a l’enviament d’armes no implica que faltin al seu compromís, per la qual cosa asseguren que sí que enviaran les que ja s’havien compromès a fer-ho.

Tot i que des de Polònia asseguren que el motiu real pel qual deixaran d’enviar armes és enfortir el seu exèrcit, el conflicte amb l’exportació de gra ha estat el detonant que ha posat fi a l’enviament d’armament. El ministre d’Agricultura de Polònia, Robert Telus, ha confirmat aquest mateix dijous que ha mantingut una conversa amb Kíiv en la qual els ha expressat les seves desavinences respecte a l’acord que han establert per l’exportació de gra. “He parlat amb ell i, en primer lloc, li he transmès que la queixa presentada davant l’Organització Mundial del Comerç (OMC) és perjudicial per a les nostres relacions. Haurien de retirar-lo”, comenta el ministre polonès. És a dir, des de Polònia lamenten que Ucraïna hagi introduït gra sense tenir en compte les conseqüències que això podria tenir en l’agricultura polonesa. Arran de la picabaralla, Ucraïna podria prendre mesures al respecte: “Esperem que Ucraïna no apliqui un embargament a les fruites i les hortalisses poloneses, ja que això agreujaria innecessàriament la situació”.

El primer ministre de Polònia durant una roda de premsa / EP

La UE manté el suport a Ucraïna

El conflicte entre països ha fet saltar guspires que han arribat a la comunitat internacional. És per això que la Unió Europa s’ha afanyat a deixar molt clar que el seu suport amb Kíiv no es veurà compromès després de l’anunci de Polònia. “La política de la UE no canvia i el suport a Ucraïna continua ferm el temps que faci falta en totes les àrees en les quals prestem ajuda incloent la militar”, ha assenyalat el portaveu d’Exteriors, Peter Stano, en roda de premsa des de Brussel·les.