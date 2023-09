El PSOE supera el PP en la primera enquesta del CIS després del 23-J

El PSOE se situa 1,8 punts per sobre del PP en la primera enquesta del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) després de les eleccions del 23-J. Aquest baròmetre indicaria un canvi en la tònica de vot respecte a les últimes eleccions espanyoles, ja que els populars van ser els guanyadors amb un total de 137 diputats. La segona força més votada van ser els socialistes, que van aconseguir 121 escons. Així doncs, segons l’últim baròmetre del CIS, la tendència de vot canviaria de cara a una possible repetició d’eleccions en cas que no s’aconseguís investir ni a Alberto Núñez Feijóo ni a Pedro Sánchez. Aquesta darrera enquesta atorga als socialistes el 33,5% de la intenció de vot, mentre que els populars es queden en un 31,7%.

Pel que fa a la tercera posició estaria molt disputada entre Sumar i l’extrema dreta de Vox, tot i que el baròmetre indica un lleuger avantatge pels de Yolanda Díaz. La plataforma se situa en tercer lloc amb un 11,9% de la intenció de vot, mentre que els d’Abascal quedarien quarts amb un 11,1% d’intenció de vot. Pel que fa a les formacions independentistes, el frec a frec entre Junts i ERC seguiria molt viu en una repetició d’eleccions. La darrera enquesta del CIS augura que tant els juntaires com els republicans aconseguirien 7 diputats cadascú, és a dir, els mateixos resultats que van obtenir a les eleccions del passat 23 de juliol. El CIS empata a les dues formacions en l’1,7% de la intenció de vot.

El Ple del Congrés dels Diputats / ACN

Enquesta de setembre

Pel que fa a la resta de formacions que formen part de l’hemicicle, el baròmetre de setembre dona a Bildu l’1,3%; al PNB el 0,9%, al BNG el 0,7%, a Coalició Canària el 0,3% i a UPN el 0,2%. Les conclusions obtingudes per aquest darrer baròmetre s’han extret a partir d’enquestes realitzades entre l’1 i el 12 de setembre, és a dir, unes dates molt marcades per les negociacions entre el PSOE i les formacions independentistes que ha acabat amb la investidura de Francina Armengol com a nova presidenta de la Mesa del Congrés. Així doncs, aquest indicador constata que la formació de Sánchez seria la gran afavorida de les negociacions amb l’independentisme, ja que mentre que ell guanyaria suports, ni Junts ni ERC aconseguirien desmarcar-se l’un de l’altre.