El 70% dels catalans, a favor de l’oficialitat del català a la UE, segons el CEO

El 70% dels catalans és favorable a convertir el català en llengua oficial a la Unió Europea, segons assegura l’enquesta Òmnibus de la Generalitat encarregada al Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Segons l’enquesta, el 36% de les persones entrevistades estan molt d’acord en el fet que el català sigui una llengua de treball a Europa, mentre que el 33% hi està d’acord. En canvi, un 16% està en desacord o molt en desacord. Pel que fa a la llengua materna dels enquestats, el 91% dels catalanoparlants ho veu com una mesura positiva, mentre que en el cas dels castellanoparlants el suport es queda just per sobre del 50%.

Els nivells de suport a l’oficialitat del català a la UE són més elevats entre els simpatitzants de la CUP, Junts i ERC, mentre que els baixos es donen entre els votants de PP i Vox. Els votants dels partits sobiranistes són els que tenen menys confiança en les institucions europees. La CUP és qui menys confiança mostra i valora molt malament les principals institucions comunitàries: el Banc Central Europeu (2,5), la Comissió Europea (3,2) i el Parlament Europeu (3,4) treuen molt mala nota entre els anticapitalistes. Pel que fa als votants d’ERC, Junts i els comuns, tots posen notes per sota de cinc a les tres grans institucions.

Reunió del Consell d’Afers Generals de la Unió Europea per tractar l’oficialitat del català, el basc i el gallec / ACN

Pel que fa a la relació amb la Unió Europea, el 40% dels catalans enquestats considera que les institucions europees haurien de tenir una relació més directa amb el Govern de la Generalitat. Així ho pensen els simpatitzants de Junts, ERC i la CUP. Els comuns estan més dividits entre els qui voldrien un vincle més estret entre Catalunya i la Unió Europea i els qui estan satisfets amb la relació actual. Així mateix, el 29% dels catalans considera que la relació actual és bona –els votants del PSC són majoritaris aquí– i un 7% considera que és excessiva i engloba els simpatitzants de PP i Vox.

La justícia, un problema

El 27% dels catalans considera que adreçar-se en català a un jutge o un tribunal pot tenir conseqüències en el desenllaç del judici, mentre que el 45% creu que la llengua no té cap incidència i menys d’un 10% assegura que podria ser fins i tot beneficiós. Així mateix, el 54% dels enquestats considera que no hi ha independència judicial –opinió generalitzada, també entre els unionistes– i només el 20% té una percepció bastant o molt bona de la justícia.