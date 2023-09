El Parlament Europeu posposa la decisió sobre l’ús del català als plens

El Parlament Europeu ha decidit posposar unes setmanes la decisió sobre l’ús del català als plens de la cambra. Després d’una reunió celebrada aquest dilluns a Estrasburg (França), la Mesa ha anunciat que esperarà a la reunió del Consell General de la Unió Europea del pròxim 19 de setembre abans de continuar amb el debat, ja que els 27 votaran a petició del govern espanyol si el català, el gallec i el basc es converteixen en llengües oficials de la UE.

La presidenta del Parlament Europeu, Robert Metsola, ha informat la resta d’integrants de la Mesa de les dues peticions cursades pel govern espanyol: una per permetre l’ús del català, el gallec i el basc al Parlament Europeu —fruit de l’acord amb ERC a la taula de diàleg— i l’altra per convertir les tres llengües en oficials a tota la UE —exigència de Junts com a part de les negociacions per formar la Mesa del Congrés—. La Mesa ha decidit per unanimitat que no poden prendre una decisió abans de saber què farà el Consell de la UE.

Eurodiputats al Parlament Europeu a Estrasburg, amb la mà alçada en una votació / ACN

L’ús del català, en mans del Consell de la UE

Fonts de l’Eurocambra han explicat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que Metsola ha informat que “el govern espanyol ha demanat al Consell que reconegui com a llengües oficials d’Espanya diferents als castellà que tenen estatus constitucional a Espanya -el basc, el català i el gallec”. També ha repassat la carta que el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va enviar a la cambra per demanar-se el seu ús a les sessions plenàries.

“La Mesa, per unanimitat, ha destacat que no es podia prendre cap decisió sobre aquest tema en la reunió d’avui”, expliquen les mateixes fonts. De fet, l’estratègia del Parlament Europeu és passar la pilota al Consell de la UE, ja que si avala l’oficialitat del català, el seu ús al plenari seria automàtic. Tot i això, si la iniciativa no prosperés, la Mesa podria permetre’n l’ús a la cambra encara que no sigui oficial si la proposta té majoria.