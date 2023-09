El Parlamento Europeo pospone la decisión sobre el uso del catalán en los plenos

El Parlamento Europeo ha decidido posponer unas semanas la decisión sobre el uso del catalán en los plenos de la cámara. Después de una reunión celebrada este lunes en Estrasburgo (Francia), la Mesa ha anunciado que esperará a la reunión del Consejo General de la Unión Europea del próximo 19 de septiembre antes de continuar con el debate, puesto que los 27 votarán a petición del gobierno español si el catalán, el gallego y el vasco se convierten en lenguas oficiales de la UE.

La presidenta del Parlamento Europeo, Robert Metsola, ha informado al resto de integrantes de la Mesa de las dos peticiones cursadas por el gobierno español: una para permitir el uso del catalán, el gallego y el vasco en el Parlamento Europeo —fruto del acuerdo con ERC a la tabla de diálogo— y la otra para convertir las tres lenguas en oficiales a toda la UE —exigencia de Junts como parte de las negociaciones para formar la Mesa del Congreso—. La Mesa ha decidido por unanimidad que no pueden tomar una decisión antes de saber que hará el Consejo de la UE.

Eurodiputados en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, con la mano levantada en una votación / ACN

El uso del catalán, en manos del Consejo de la UE

Fuentes de la Eurocámara han explicado a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) que Metsola ha informado que “el gobierno español ha pedido al Consejo que reconozca como lenguas oficiales de España diferentes a los castellano que tienen estatus constitucional en España -el vasco, el catalán y el gallego”. También ha repasado la carta que el ministro de Asuntos exteriores, José Manuel Albares, envió en la cámara para pedirse su uso a las sesiones plenarias.

“La Mesa, por unanimidad, ha destacado que no se podía tomar ninguna decisión sobre este tema en la reunión de hoy”, explican las mismas fuentes. De hecho, la estrategia del Parlamento Europeo es pasar la pelota al Consejo de la UE, puesto que si avala la oficialidad del catalán, su uso al plenario sería automático. Aun así, si la iniciativa no prosperara, la Mesa podría permitir el uso en la cámara, aunque no sea oficial si la propuesta tiene mayoría.