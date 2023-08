Plataforma per la Llengua quiere los detalles para oficializar el catalán en la UE

Plataforma per la Llengua ha pedido en el gobierno español que haga público el memorándum que presentará al Consejo de la UE para hacer oficial el catalán. La entidad ha asegurado que la carta que envió el ministro José Manuel Albares fue una buena noticia, pero que hay que cerrar los flecos de esta posible normativa. De hecho, la organización ha matizado que «es solo el primer paso de un recorrido que todavía presenta incógnitas». Una de las respuestas que Plataforma por la Lengua pide es poder confirmar que el estado español solicitará la incorporación del catalán «al listado de lenguas del artículo 1 del Reglamento, que es el que establece cuáles son lenguas oficiales y de trabajo de la UE, y no cabe otra cosa».

No es la primera vez que el estado español intenta dar al catalán cierta importancia, pero el organismo ha asegurado que siempre hay alguna manera de no hacerlo del todo oficial. De hecho, en un comunicado este domingo, la entidad ha avisado que en 2004, cuando el gobierno de Zapatero solicitó un estatus por el catalán «a medio camino entre la oficialidad y el no reconocimiento«, lo hizo intentando regular esta condición a través del mismo reglamento, y sostiene que hay que evitar «tentaciones parecidas». Es por eso, que la ONG ha recomendado que se haga público el documento, precisamente para evitar estas situaciones matizables.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares | Europa Press

La aceptación del resto de los estados

La organización también advierte de los posibles escollos del camino de la oficialidad, como es la aceptación por parte del resto de estados de la UE, y hace responsable al gobierno español. «Los estados se intercambian cartas continuamente en función de sus intereses, y corresponde en el gobierno español negociar hábilmente tal como haría si fuera el castellano el que dependiera». De este modo, Plataforma per la Llengua ha asegurado que hay que tener muy claro como se negociará y que el Estado tiene que jugar como aliado de Cataluña y no como enemigo.