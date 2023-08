Muere una mujer de 60 años ahogada en Lloret de Mar

Una mujer de 60 años ha muerto ahogada este sábado mientras practicaba submarinismo en Lloret de Mar (Selva), han informado fuentes de Protección Civil a la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Según Nueva Radio Lloret, la víctima participaba en un curso a Su Caleta y han sido los mismos instructores quién lo han asistido en un primer momento, antes de que lo atendiera el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no lo ha podido reanimar y ha certificado la muerte.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso del ahogamiento a las 14.30 horas y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de los hechos. En aquel momento, la mujer estaba participando en una clase y parece que por alguna razón todavía se desconoce no ha seguido de manera correcta las indicaciones de sus instructores, el que lo ha llevado a una situación de peligro que finalmente ha puesto fin en su vida. A pesar de que la asistencia ha estado prácticamente instantánea por parte de los instructores, no han podido hacer nada por su vida. Al llegar los servicios de emergencias también han estado intentando reanimar la víctima sin ningún éxito. No ha sido trasladada a ningún hospital, puesto que ha muerto al lugar de los hechos.

Una piscina llena con gente bañándose y refrescándose en el parque acuático de WaterWorld de Lloret de Mar / ACN

Más precaución en las playas

Protección Civil ya ha hecho más de un comunicado explicando que las precauciones tienen que ser extremas siempre que haya una situación de posible peligro. De hecho, el organismo que recomienda avisar urgentemente un socorrista o usar el 112 si se observa que alguien se encuentra mal o tiene dificultades dentro del agua para una rápida intervención, ha recordado la necesidad de extremar las precauciones en las playas, piscinas y aguas interiores coincidiendo con unos días de temperaturas muy altas. Por otro lado, ha remarcado que en el baño se tenga presente siempre las condiciones y limitaciones físicas y evitar un sobreesfuerzo que pueda dificultar la salida del agua.