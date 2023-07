MÉTEO | Donde se registrarán las temperaturas más altas este fin de semana?

Cataluña encara un final de semana fuertemente marcado por la ola de calor que atraviesa el territorio desde lunes. Si bien es cierto que martes se superaron los 40 grados en algunos termómetros de Cataluña, este segundo tramo de la semana el calor ha moderado un poco y las máximas que se registren ya no son tan elevadas, a pesar de que el calor sigue reinando los pueblos y ciudades catalanas. Ahora bien, si la oleada ha ido fluctuando durante la semana, ¿cómo se encara el fin de semana?

Según las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), los termómetros se mantendrán bastante estables durante el fin de semana, es decir, las elevadas temperaturas imperarán en todo el territorio. Si bien es cierto que las máximas se mantendrán bastante similares a las que se ha registrado estos últimos días, serán las temperaturas mínimas las que subirán. Por lo cual, la sensación térmica será más elevada durante el fin de semana. Si nos alejamos de la previsión general de Cataluña y nos centramos punto por punto, las temperaturas máximas más altas se encontrarán a Ponent, concretamente a Balaguer, donde están previstos 38 grados en la sombra el próximo sábado por la tarde.

Las diferencias entre Balaguer y Lleida, pero, serán bastante mínimas, puesto que solo los separa un grado de igualar las máximas de la capital de la Noguera. En las tierras de Ponent hay que tener en cuenta, también, que la diferencia térmica entre máximas y mínimas será de las más elevadas de todo Cataluña, puesto que se registrarán unos valores que se acercan a los 40 grados a la sombra en los momentos más cálidos, y unos valores mínimos que frotan los 20 grados cuando cae el sol.

Mapa de temperaturas máximas y mínimas sábado por la tarde / Meteocat

La sensación térmica

Uno de los otros aspectos que entran en juego cuando hablamos de la previsión meteorológica del fin de semana es la sensación térmica. Si miramos el mapa del Meteocat, los puntos más fríos previstos son los de la costa catalana, puesto que las máximas previstas oscilan entre los 27 y los 30 grados y las mínimas entre los 20 y los 23, con pequeñas diferencias a cada punto del territorio. A estas temperaturas previstas para la sombra hay que añadirle la humedad generada por la proximidad en el mar de cada, puesto que hace que la temperatura se eleve. Por ejemplo, este jueves por la tarde a Barcelona la temperatura que preveía lo Meteocat es de 25 grados, pero el termómetro en marca 29, es decir, cuatro grados más de los previstos.

Así pues, las temperaturas previstas no son del todo reales, puesto que la sensación térmica que se genera fruto de la humedad intercede. Este es un factor que influye mucho en las temperaturas costeras, pero no es un factor excluyente al resto del territorio catalán donde el mar Mediterráneo no influye directamente.

Un cielo asoleado como acompañante

El fuerte calor previsto para el fin de semana irá acompañada de un cielo sereno en el cual el sol será el principal protagonista durante todos los días. Según la previsión del Meteocat, el sol brillará con fuerza a prácticamente todo Cataluña, pero también es probable que se vea acompañado por algún chubasco moderado de verano en el extremo norte del Pirineo. Al resto del territorio no se prevé pasado por agua, pero sí que se prevén algunas abanicadas a la costa, especialmente la tramontana del norte de la costa catalana.