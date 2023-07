MÉTEO | On es registraran les temperatures més altes aquest cap de setmana?

Catalunya encara un final de setmana fortament marcat per l’onada de calor que travessa el territori des de dilluns. Si bé és cert que dimarts es van superar els 40 graus en alguns termòmetres de Catalunya, aquest segon tram de la setmana la calor ha moderat una mica i les màximes que es registren ja no són tan elevades, tot i que la calor segueix regnant els pobles i ciutats catalanes. Ara bé, si l’onada ha anat fluctuant durant la setmana, com s’encara el cap de setmana?

Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), els termòmetres es mantindran força estables durant el cap de setmana, és a dir, les elevades temperatures imperaran arreu del territori. Si bé és cert que les màximes es mantindran bastant similars a les que s’ha registrat aquests darrers dies, seran les temperatures mínimes les que pujaran. Per la qual cosa, la sensació tèrmica serà més elevada durant el cap de setmana. Si ens allunyem de la previsió general de Catalunya i ens centrem punt per punt, les temperatures màximes més altes es trobaran a Ponent, concretament a Balaguer, on estan previstos 38 graus a l’ombra el pròxim dissabte a la tarda.

Les diferències entre Balaguer i Lleida, però, seran força mínimes, ja que només els separa un grau d’igualar les màximes de la capital de la Noguera. A les terres de Ponent cal tenir en compte, també, que la diferència tèrmica entre màximes i mínimes serà de les més elevades de tot Catalunya, ja que es registraran uns valors que s’acosten als 40 graus a l’ombra en els moments més càlids, i uns valors mínims que freguen els 20 graus quan cau el sol.

Mapa de temperatures màximes i mínimes dissabte a la tarda / Meteocat

La sensació tèrmica

Un dels altres aspectes que entren en joc quan parlem de la previsió meteorològica del cap de setmana és la sensació tèrmica. Si mirem el mapa del Meteocat, els punts més freds previstos són els de la costa catalana, ja que les màximes previstes oscil·len entre els 27 i els 30 graus i les mínimes entre els 20 i els 23, amb petites diferències a cada punt del territori. A aquestes temperatures previstes per a l’ombra cal afegir-li la humitat generada per la proximitat al mar de cada, ja que fa que la temperatura s’elevi. Per exemple, aquest dijous a la tarda a Barcelona la temperatura que preveia el Meteocat és de 25 graus, però el termòmetre en marca 29, és a dir, quatre graus més dels previstos.

Així doncs, les temperatures previstes no són del tot reals, ja que la sensació tèrmica que es genera fruit de la humitat hi intercedeix. Aquest és un factor que influeix molt en les temperatures costaneres, però no és un factor excloent a la resta del territori català on el mar Mediterrani no influeix directament.

Un cel assolellat com a acompanyant

La forta calor prevista per al cap de setmana anirà acompanyada d’un cel serè en el qual el sol en serà el principal protagonista durant tots els dies. Segons la previsió del Meteocat, el sol brillarà amb força a pràcticament tot Catalunya, però també és probable que es vegi acompanyat per algun ruixat moderat d’estiu a l’extrem nord del Pirineu. A la resta del territori no es preveu passat per aigua, però sí que es preveuen algunes ventades a la costa, especialment la tramuntana del nord de la costa catalana.