El Govern retira el concert a dues escoles que segreguen per sexe

La consellera d’Educació, Anna Simó, ha anunciat que el Govern retirarà el concert a dues escoles concertades catalanes que fins ara encara segregaven per sexe. Es tracta de les escoles Viaró i Camp Joliu, que a partir del 6 de setembre, quan comença el nou curs, ja no tindran concert. Simó ho ha anunciat en declaracions a la premsa aquest dijous a la conselleria d’Educació.

Aquestes dues escoles -el centre Viaró de Sant Cugat del Vallès i Camp Joliu de l’Arboç- tenien “mesures cautelars” i per això la conselleria va mantenir el finançament, però el pròxim curs l’educació secundària d’aquests centres deixarà de tenir el concert després d’haver rebut l’aval del Tribunal Constitucional (TC) per retirar-lo. “Si alguna família vol portar a secundària els seus fills a una escola que segrega per sexe ho haurà de fer de forma 100% privada i no amb recursos públics”, ha reblat la consellera aquest dijous a la tarda.

La consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Anna Simó, ha anunciat que dues escoles que segreguen per sexe perdran el concert a partir del 6 de setembre / Mireia Comas

Una batalla que la conselleria d’Educació manté des de fa anys

De fet, la batalla de la conselleria contra les escoles que encara segreguen per sexe s’arrossega des de fa anys. Quan el TC va avalar la disposició addicional de la Llei Celáa, que prohibeix invertir fons públics en les escoles d’aquesta mena, la conselleria va enviar un escrit al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en considerar que era innecessari mantenir les mesures cautelars després del procediment. Educació va retirar el 2021 el concert a l’ESO a una desena de centres que segregaven per sexe. Es va poder fer aquest pas gràcies a la legislació estatal aprovada el 2020, que els donava empara.